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Вот что осталось от Северодонецка после прихода оккупантов (видео)

Новина українською →
Северодонецк, Луганская область, Четверг 14 июля 2022 14:55
Вот что осталось от Северодонецка после прихода оккупантов (видео) Фото: Северодонецк (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Северодонецк в Луганской области почти полностью разрушен из-за прихода российских оккупантов. По предварительному анализу, в городе разрушено более 70% зданий и большинство из них восстановлению не подлежат.

Во что российская армия превратила Северодонецк в течение нескольких месяцев, показал журналист Денис Казанский в своем YouTube-канале.

Город Северодонецк был основан в 1950 году, хотя первые камни в фундамент были заложены еще в 1943 году. В 1958 году Северодонецк получил статус города. Он расположен на западе Луганской области на границе с Донецкой областью, на берегу реки Северский Донец.

Территория города занимала 58 кв. километров и до полномасштабного российского вторжения в Украину, в Северодонецке проживало более 100 тысяч человек, из них почти 60% - украинцы.

Вот что осталось от Северодонецка после прихода оккупантов (видео)Вот что осталось от Северодонецка после прихода оккупантов (видео)Вот что осталось от Северодонецка после прихода оккупантов (видео)

Фото: Северодонецк (Getty Images)

На территории города находится Северодонецкий Азот - крупнейшее химическое предприятие Украины. Именно вокруг комбината в 1950-х годах и вырос город.

Попытка российской армии оккупировать Северодонецк была в 2014 году. В начале мая город захватили пророссийские террористы-боевики. Но в июле 2014 года ВСУ с огромными боями освободила Северодонецк.

Бои в окрестностях Северодонецка начались 2 марта 2022 года. ВСУ удерживали и защищали город до 25 июня 2022 года. Оккупанты постоянно обстреливали Северодонецк из всех видов оружия. Местные власти объявили эвакуацию.

Вот что осталось от Северодонецка после прихода оккупантов (видео)Вот что осталось от Северодонецка после прихода оккупантов (видео)Вот что осталось от Северодонецка после прихода оккупантов (видео)Вот что осталось от Северодонецка после прихода оккупантов (видео)

Фото: Северодонецк (Getty Images)

По данным местных властей, 90% населения либо покинули город, либо погибли под обстрелами россиян. Сейчас в практически разрушенном городе остается не более 10% жителей. В результате вторжения России в Северодонецке разрушено 90% жилого фонда.

Вот что осталось от Северодонецка после прихода оккупантов (видео)

Фото: Северодонецк (Getty Images)

Вот что осталось от Северодонецка после прихода оккупантов (видео)Кроме того, социальная и критическая инфраструктура города полностью уничтожена. В Северодонецке нет отопления, электричества, газа, не работает канализация и водопровод. Разрушена Северодонецкая ТЕЦ.

Как выглядит Северодонецк сейчас - смотрите на этом видео:

Кстати, ранее мы сообщали, что оккупанты сожгли под Северодонецком конюшню вместе с лошадьми.

А еще рассказывали о том, российские оккупанты начали собирать данные людей, которые остались в Северодонецке.

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Северодонецк
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