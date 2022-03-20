Спасибі м'ясокомбінатам! У Дніпрі вбитих кадирівців поховають у свинячих шкурах

"Офіційно. Рішення прийнято. Всі кадирівці вбиті на території Дніпропетровської області, будуть зашиті і поховані в свинячих шкурах.

Спасибі, м'ясокомбінатам міста. Подивимося, як їх приймуть там на "небі". Тварі", - написав Лисенко.

Кадирівці не виправдали очікувань Путіна

Зазначимо, що за даними контррозвідки СБУ, за час перебування в Україні чеченські військові російської армії втратили сотні бійців. Вже 13 березня вони повернулися в Грозний. Їх завданням було захоплення Києва.

Загони "кадирівців" були виведені з території Київської області через Білорусь і далі повітряним транспортом переправлені в Чечню. Великі втрати особового складу і низька ефективність цих бойових з'єднань не виправдали очікувань російського командування.