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Спасибі м'ясокомбінатам! У Дніпрі вбитих кадирівців поховають у свинячих шкурах

Фото: Рамзан Кадиров (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Всіх кадирівців, убитих на території Дніпра та області, поховають попередньо упакувавши у свинячу шкуру. І це не жарт.

Про це написав заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

"Офіційно. Рішення прийнято. Всі кадирівці вбиті на території Дніпропетровської області, будуть зашиті і поховані в свинячих шкурах.

Спасибі, м'ясокомбінатам міста. Подивимося, як їх приймуть там на "небі". Тварі", - написав Лисенко.

Кадирівці не виправдали очікувань Путіна

Зазначимо, що за даними контррозвідки СБУ, за час перебування в Україні чеченські військові російської армії втратили сотні бійців. Вже 13 березня вони повернулися в Грозний. Їх завданням було захоплення Києва.

Загони "кадирівців" були виведені з території Київської області через Білорусь і далі повітряним транспортом переправлені в Чечню. Великі втрати особового складу і низька ефективність цих бойових з'єднань не виправдали очікувань російського командування.

Раніше ми писали, що з'явилося відео знищення ворожих літаків, більш схоже на фільм Спілберга.

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Кадиров