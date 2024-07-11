Страшные вещи стали для россиян нормой: очевидец удара по "Охматдету" доверила свою историю музею "Голоса Мирных"

Светлана проживает недалеко от главной детской больницы страны – "Охматдета". После того, как российская ракета попала в медицинское учреждение, женщина бросилась на помощь. Несмотря на пенсионный возраст, делала все, что могла. О пережитом Светлана рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Утром того дня она хотела выйти из дома, но услышала сирену. Женщина признается: возникло определенное предчувствие, поэтому решила переждать в коридоре. Вскоре раздался звук первого взрыва.

"Услышала глухой звук и подумала, что это ПВО. Я замерла. Даже мои кошки вели себя странно - сели у двери и тоже словно застыли. Было очень страшно. Каждый раз становится все страшнее", - делится женщина.

Второй взрыв прогремел через полчаса. Он был громким, сильным, но выходить из коридора Светлана не решилась – осталась сидеть. Ее дом устоял. Позже увидела за окнами столбы пыли.

"Мне начали звонить все друзья, потому что знают, что я живу около „Охматдета". Когда я пришла, там было очень много людей. Развернулись кухни, привезли воду. Из-за того, что навезли очень много портящихся продуктов, мы с женщинами встали. их сортировать. Затем волонтеры забрали еду туда, куда доставили тяжелых детей.

Она плетет сетки и "кикиморы", донатит и делает все, что в ее силах, для помощи войску и людям. О россиянах Светлана высказывается очень резко.

"Я чувствую презрение, ненависть, злобу. Для них страшные вещи стали нормой и они получают от этого радость", – подчеркивает женщина.

История Светланы из первых уст - по ссылке .

Рассказ Светланы вошел в музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 110 тысяч историй. Расскажите свою на портале музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.