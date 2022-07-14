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Українські музиканти потрапили під ракетний обстріл у Вінниці: що відомо

Під час ракетної атаки по Вінниці постраждали команди музикантів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Російські окупанти здійснили ракетний обстріл по центру Вінниці. Відомо, що ракети влучили по центру міста - загинули 20 людей, ще понад 50 осіб отримали поранення.

Під час ракетного обстрілу в центрі міста опинилися учасники команд артистів ROXOLANA і LAUD - на вечір був запланований благодійний концерт в Будинку офіцерів у Вінниці.

Про це повідомила на своїй сторінці в Instagram співачка ROXOLANA.

За словами артистки, команди музикантів отримали поранення. Двох людей у важкому стані госпіталізували й пізніше ROXOLANA повідомила, що один з них загинув, а другий продовжує боротися за життя в операційній.

"Під час ракетних обстрілів росіянами Вінниці частина нашої команди перебувала в центрі міста, всі вони поранені. Женя загинув, Андрій у важкому стані продовжує боротися за життя в операційній. Всі концерти, звичайно ж, скасовані. Ми молимося за їхнє життя і життя тих, хто постраждав сьогодні. Ми ніколи не пробачимо", - повідомила артистка.

Музиканти сьогодні ввечері планували провести благодійний концерт і всі кошти відправити на ЗСУ.

"Сьогодні у нас мав бути концерт у Вінниці, в тому самому будинку офіцерів. Всі квитки були розпродані. Весь прибуток повинен був піти ВСУ. Велика частина команди ROXOLANA перебувала в центрі Вінниці, зараз люди знаходяться в лікарні, один хлопець загинув, ще одна людина в реанімації. Просто слів немає", - розповіла PR-директор артистки Наталія Ясура.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що кількість жертв від ракетного удару по Вінниці збільшилася.

А також ми писали, що рятувальники показали наслідки ракетної атаки по центру Вінниці.

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Вінниця