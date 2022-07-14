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Украинские музыканты попали под ракетный обстрел в Виннице: что известно

Во время ракетной атаки по Виннице пострадали команды музыкантов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Российские оккупанты совершили ракетный обстрел по центру Винницы. Известно, что ракеты попали по центру города - погибли 20 человек, еще более 50 человек получили ранения.

Во время ракетного обстрела в центре города оказались участники команд артистов ROXOLANA и LAUD - на вечер был запланирован благотворительный концерт в Доме Офицеров в Виннице.

Об этом сообщила на своей странице в Instagram певица ROXOLANA.

По словам артистки, команды музыкантов получили ранении. Двух человек в тяжелом состоянии госпитализировали и позже ROXOLANA сообщила, что один из них погиб, а второй продолжает бороться за жизнь в операционной.

"Во время ракетных обстрелов россиянами Винницы часть нашей команды находилась в центре города, все они ранены. Женя погиб, Андрей в тяжелом состоянии продолжает бороться за жизнь в операционной. Все концерты, конечно же, отменены. Мы молимся за их жизнь и жизни тех, кто пострадал сегодня. Мы никогда не простим", - сообщила артистка.

Музыканты сегодня вечером планировали провести благотворительный концерт и все средства отправить на ВСУ.

"Сегодня у нас должен был быть концерт в Виннице, в том самом Доме офицеров. Все билеты были распроданы. Вся прибыль должна была пойти ВСУ. Большая часть команды ROXOLANA находилась в центре Винницы, сейчас люди находятся в больнице, один парень погиб, еще один человек в реанимации. Просто слов нет", - рассказала PR-директор артистки Наталья Ясура.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что количество жертв от ракетного удара по Виннице увеличилось.

А также мы писали, что спасатели показали последствия ракетной атаки по центру Винницы.

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Винница