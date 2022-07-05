ЗСУ ліквідували "російськомірця" Єлізарова: будував пам'ятники для окупантів

"Значна частина гостей, яка приїжджає до Львова зі сходу і півдня нашої держави, їде сюди твердо переконана, що в нашому місті живуть одні бандерівці. Що це, м'яко кажучи, не зовсім так, переконує незначна (у відсотковому відношенні) частина львів'ян, які, за своїми родинами, продовжують культивувати ідеали з радянського минулого (в якому вони росли та виховувалися) та ідеї "руського міра", в цілому", - пише доктор наук.

Він зазначив, що п'ята колона останнім часом сильно притихла й останній сплеск їх діяльності був кілька років тому, коли по вулиці Короленка закривали Центр російської культури та демонтували бюст Пушкіна.

Олександр Єлізаров-один з яскравих діячів тієї п'ятої колони. Він уродженець Луганська, скульптор-монументаліст. Закінчив Львівську Академію мистецтв. Потім він перебрався в Ужгород.

Там він з ще одним шанувальником "руського міра" Михайлом Колодко створив неоднозначну скульптуру - крилатого ведмедя. Зараз цю скульптуру намагаються проштовхнути для символу туризму в регіоні.

А перед 2014 роком Єлізаров повернувся до Луганська і почав викладати в місцевому художньому училищі. А після вторгнення Росії він активно підтримував окупантів і навіть створив монументальне творіння - "захисникам Вітчизни".

Відомо, що за останні роки він створив ще кілька пам'ятників, які прославляли окупантів і бойовиків незаконних формувань.

За зраду він був внесений в базу даних сайту "Миротворець". А зовсім недавно в пабліках повідомили про його загибель - під Комишувахою.

"Така ось, не дуже цікава, але - з закономірним фіналом, перипетія трапилася з колишнім (ситуативно) львів'янином і одночасно затятим шанувальником "руського міра", - резюмував Бандрівський.