ВСУ ликвидировали "русскомирца" Елизарова: строил памятники для оккупантов

В Луганской области ВСУ ликвидировали почитателя "русского мира" и автора памятников "Беркуту" Александра Елизаров. Он долгое время жил во Львове, но в 2014 году перебрался в Луганск.
Детали рассказал доктор исторических наук Николай Бандривский на своей странице в Facebook.
"Значительная часть гостей, которая приезжает во Львов с востока и юга нашего государства, едет сюда твердо убеждена, что в нашем городе живут одни бандеровцы. Что это, мягко говоря, не совсем так, убеждает незначительная (в процентном отношении) часть львовян, которые, по своим семьям, продолжают культивировать идеалы из советского прошлого (в котором они росли и воспитывались) и идеи “русского мира”, в целом", - пишет доктор наук.
Он отметил, что пятая колонна в последнее время сильно притихла и последний всплеск их деятельности был несколько лет назад, когда по улице Короленко закрывали Центр русской культуры и демонтировали бюст Пушкина.
Александр Елизаров - один из ярких деятелей той пятой колонны. Он уроженец Луганска, скульптор-монументалист. Окончил Львовскую академию искусств. Потом он перебрался в Ужгород.
Там он с еще одним почитателем "русского мира" Михаилом Колодко создал неоднозначную скульптуру - крылатого медведя. Сейчас эту скульптуру пытаются протолкнуть для символа туризма в регионе.
За предательство он был внесен в базу данных сайта "Миротворец". А совсем недавно в пабликах сообщили о его гибели - под Камышевахой.
Кстати, ранее мы писали, что бойцы подразделения Kraken уничтожили штаб россиян.
А также рассказывали, что ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов с помощью "Валькирии"