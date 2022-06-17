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Жителі Гостомеля розповіли про звірства російських військових: найстрашніші були хабаровські

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Гостомель, Київська область, П'ятниця 17 червня 2022 16:01
Жителі Гостомеля розповіли про звірства російських військових: найстрашніші були хабаровські Жителі Гостомеля розповіли, звідки були родом російські військові в їхньому місті (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Жителі Гостомеля в Київській області пережили російську окупації з кінця лютого і до кінця березня. Вони стали свідками розстрілів своїх сусідів російськими солдатами.

Про це йдеться в відео журналіста Дениса Казанцева.

Як розповідає сімейна пара з Гостомеля, під час окупації двоє сусідів загинули природною смертю і їх змушені були поховати прямо за будинком.

А ще двоє - загинули від рук російських військових. Сергія Захлюпаного розстріляли за те, що він посвітив ввечері ліхтариком. На жаль, променем ліхтарика молодий хлопець висвітив російський БТР.

Його відразу схопили та повели незрозуміло куди, а потім убили. Тіло хлопця сусіди виявили тільки через тиждень - в гаражі. Сергій Захлюпаний був убитий пострілом в потилицю.

Підійти до нього боялися через мінування. Але потім змогли потихеньку витягнути тіло з гаража і поховати.

Ще один сусід, Юрій Деменков, був убитий прямо посеред вулиці на очах у людей. Він йшов вулицею, і російські солдати сказали йому зупинитися. Але чоловік замість цього кинувся бігти та був розстріляний.

Також жителі Гостомеля розповіли й про самих військових, які були в Гостомелі. За словами місцевого жителя Віктора, в місті була 136 і 151 дивізії, з Хабаровська.

"Я точно всіх вже не згадаю. Пам'ятаю, що ці хабаровські були найстрашніші. Вони самі говорили, що з Хабаровська. Я нарахував у них 9 ротацій. Спочатку до нас потрапили десантники, вони були більш адекватні. А коли зайшов СОБР, то було дуже страшно", - розповів Віктор.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Бузовій російські солдати погубили цілу сім'ю.

А також ми писали про те, як виживають люди в напівзруйнованому Маріуполі - готують на вогнищах.

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