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Жители Гостомеля рассказали о зверствах российских военных: самые страшные были хабаровские

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Гостомель, Киевская область, Пятница 17 июня 2022 16:01
Жители Гостомеля рассказали о зверствах российских военных: самые страшные были хабаровские Жители Гостомеля рассказали, откуда были родом российские военные в их городе (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Жители Гостомеля в Киевской области пережили российскую оккупации с конца февраля и до конца марта. Они стали свидетелями расстрелов своих соседей российскими солдатами.

Об этом говорится в видео журналиста Дениса Казанцева.

Как рассказывает семейная пара из Гостомеля, во время оккупации двое соседей погибли естественной смертью и их вынуждены были похоронить прямо за домом.

А еще двое - погибли от рук российских военных. Сергея Захлюпанного расстреляли за то, что он посветил вечером фонариком. К несчастью, лучом фонарика молодой парень высветил российский БТР.

Его сразу схватили и увели непонятно куда, а потом убили. Тело парня соседи обнаружили только через неделю - в гараже. Сергей Захлюпанный был убит выстрелом в затылок.

Подойти к нему боялись из-за минирований. Но потом смогли потихоньку вытащить тело из гаража и похоронить.

Еще один сосед, Юрий Деменков, был убит прямо посреди улицы на глазах у людей. Он шел по улице, и российские солдаты сказали ему остановиться. Но мужчина вместо этого бросился бежать и был расстрелян.

Также жители Гостомеля рассказали и о самих военных, которые были в Гостомеле. По словам местного жителя Виктора, в городе была 136 и 151 дивизии, из Хабаровска.

"Я точно всех уже не вспомню. Помню, что эти хабаровские были самые страшные. Они сами говорили, что из Хабаровска. Я насчитал у них 9 ротаций. Сначала к нам попали десантники, они были более адекватные. А когда зашел СОБР, то было очень страшно", - рассказал Виктор.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Бузовой российские солдаты погубили целую семью.

А также мы писали о том, как выживают люди в полуразрушенном Мариуполе - готовят на кострах.

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