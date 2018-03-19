Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)

Дівчина розкрила свій секрет молодості

Кожні вихідні 32-річна Інна Володимирська бігає по снігу і купається в холодному Дніпрі при низьких температурах. Про це розповіли в британському виданні The Daily Mail.

Такий режим, за словами 32-річної Інни, є її секретом молодості. Кожен уїк-енд дівчина поринає в одну із найбільш холодних річок в Європі, яка регулярно падає до температури -9 градусів.

По п'ятницях вранці Інна бігає вздовж засніженого берега річки, після чого купається в ній.

Свій ритуал Інна проводить протягом дев'яти років. На цей раз українку сфотографував чеський фотограф Девід Тенсінський.

Скріншот сайту (dailymail.co.uk)

Скріншот сайту (dailymail.co.uk)

"Щотижня я бігаю по снігу, а потім пірнаю у воду. Занурення в холодну воду розганяє кров, вона активно циркулює по організму, що допомагає спалювати жир і підтримувати м'язовий тонус", - розповіла Інна Володимирська.

Скріншот сайту (dailymail.co.uk)

Скріншот сайту (dailymail.co.uk)

Скріншот сайту (dailymail.co.uk)

"Ще це зменшує біль у м'язах і суглобах і омолоджує шкіру завдяки посиленому припливу кисню", - додала вона.

"Моржі виглядають значно молодше свого віку через те, що проводять багато часу в холодній воді. Якщо постаратися, кожна людина може досягти того ж результату. Я обережна, стежу, щоб не пересидіти в холодній воді, а коли виходжу з неї, одразу ж обтираюсь рушником і гріюся в теплій машині", – розповіла вона.

Дівчина переконана, що завдяки такій регулярній процедурі вона залишається молодою і здоровою.

До речі, кияни показали, як "моржують" на Хрещення.