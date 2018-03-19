Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото)

Девушка раскрыла свой секрет молодости

Каждые выходные 32-летняя Инна Владимирская бегает по снегу и купается в холодном Днепре при низких температурах. Об этом рассказали в британском издании The Daily Mail.

Такой режим, по словам 32-летней Инны, является ее секретом молодости. Каждый уик-энд девушка окунается в одну из самых холодных рек в Европе, которая регулярно падает до температуры -9 градусов.

По пятницам утром Инна бегает вдоль заснеженного берега реки, после чего купается в ней.

Свой ритуал Инна проводит в течение девяти лет. На этот раз украинку запечатлел чешский фотограф Дэвид Тенсинский.

Скриншот сайта (dailymail.co.uk)

Скриншот сайта (dailymail.co.uk)

"Каждую неделю я бегаю по снегу, а затем окунаюсь в воду. Погружение в холодную воду разгоняет кровь, она активно циркулирует по организму, что помогает сжигать жир и поддерживать мышечный тонус", - рассказала Инна Владимирская.

Скриншот сайта (dailymail.co.uk)

Скриншот сайта (dailymail.co.uk)

Скриншот сайта (dailymail.co.uk)

"Еще это уменьшает боль в мышцах и суставах и омолаживает кожу благодаря усиленному притоку кислорода", - добавила она.

"Моржи выглядят значительно моложе своего возраста из-за того, что проводят много времени в холодной воде. Если постараться, каждый человек может добиться того же результата. Я осторожна, слежу, чтобы не пересидеть в холодной воде, а когда выхожу из нее, сразу же обтираюсь полотенцем и греюсь в теплой машине", – рассказала она.

Девушка убеждена, что благодаря такой регулярной процедуре она остается молодой и здоровой.

Кстати, киевляне показали, как "моржуют" на Крещение.