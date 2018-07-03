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Орторексія: дієтолог попередила українців про небезпечне захворювання

STYLERКраса і здоров'я        03.07.2018 - 03:18
Ілюстративне фото (pixabay.com/stevepb)
Ілюстративне фото (pixabay.com/stevepb)

Український експерт описала критерії, які показують, що людина страждає орторексією

Відомий український дієтолог Тетяна Фіалкова попередила українців про орторексію - це розлад вживання їжі, що характеризується нав'язливим прагненням до здорового і правильного живлення, що приводить до якоїсь зацикленності у виборі продуктів і значному обмеженні в їжі. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Експерт повідомила, що цей термін був створений лікарем Стівеном Бретменом, який тривалий час дотримувався здорового харчування, але одного разу дійшов до крайності і асоціальної поведінки. Він зрозумів неправильність своїх дій, коли один з друзів, вегетаріанець, вимовив фразу "Краще їсти піцу з друзями, ніж паростки квасолі на самоті".

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вона відзначила, на даний момент не існує чітких діагностичних критеріїв цього захворювання і діагноз не включений до класифікації МКБ-10, але фахівці широко використовують цей неофіційний термін.

"Для людини, яка страждає на нервову орторексію здорове харчування стає настільки важливим, що ця заклопотаність витісняє інші інтереси та захоплення в житті", - розповіла Тетяна.

Експерт описала критерії, які показують, що людина страждає орторексією. Так, перший важливий критерій полягає в тому, що харчовий раціон визначається виключно за мірою корисності продуктів (при цьому особисті смакові уподобання не приймаються до уваги).

Другим критерієм є тривожність і сильне почуття провини, які виникають при будь-якому порушенні принципів обраного раціону.

Також сюди відноситься і нав'язливе бажання вживати заборонені продукти, аж до булімії.

Але дієтолог додала, що іноді відмова від ряду продуктів пояснюється медичними показаннями або лікарськими приписами. "Існують медичні показання (об'єктивний огляд лікаря, аналізи, суб'єктивно погане самопочуття) щодо відмови від ряду продуктів/інгредієнтів. Існують і лікарські приписи, які в ряді випадків рекомендують досить суворо дотримуватися рекомендованого меню без певних продуктів/інгредієнтів у складі і без оглядки на смакові уподобання пацієнта", - написала Тетяна.

І додала: "Важливо, щоб в гонитві за ЗОЖ ми не перетворювалися в нудних, асоціальних людей, зі страхами і нав'язливими станами".

Скріншот поста акаунта (facebook.com/TianaFialkova)

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Теги: здоровое питание, Заболевание, диетолог
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