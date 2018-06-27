Вызывайте скорую: Уляна Супрун назвала пять главных симптомов инсульта

Чтобы запомнить - нужно привязать симптомы к буквам

И.о. министра охраны здоровья Уляна Супрун назвала пять главных симптомов, по котором можно определить инсульт. Об этом Супрун написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Для того, чтобы украинцам было легче запомнить основные симптомы, Уляна Супрун привязала их к слову "МОЗОК" и каждая буква отвечает за определенные нарушения.

"МОЗОК. Это не только название одного из самых важных органов в нашем теле, но и аббревиатура для лучшего запоминания первых признаков инсульта. Запомните эти симптомы", - написала и.о. министра.

Она объяснила, что каждая буква отвечает за язык, за глаза, за головокружение, за лицо и за конечности.

"М – мовлення. Внезапное нарушение способности говорить или человек не может ответить на вопрос.

О – очі. Неожиданная утрата зрения или четкого видения одним или двумя глазами.

З – запаморочення. Утрата равновесия или головокружение в голове.

О – обличчя. Появление асимметрии на лице во время разговора.

К – кінцівки. Внезапная слабость или онемение конечностей", - объяснила Уляна Супрун значение каждой буквы и добавила, что, если появился хотя бы один из этих симптомов, нужно немедленно вызывать скорую медицинскую помощь.

"В случае инсульта время – бесценно. Пациент должен как можно быстрее получить помощь", - подчеркнула и.о. министра.

Она предупредила, что инсульт чаще всего поражает людей, у которых наблюдается повышенное давление, сахарный диабет, высокий уровень холестерина, которые ведут малоподвижный образ жизни и живут в условиях постоянного стресса.

Кроме того, Супрун дала свои рекомендации относительно профилактики инсульта.

"Занимайтесь спортом, ешьте рыбу и овощи, не курите и не забывайте про регулярные визиты к вашему семейному врачу. Потому что, в вопросе борьбы с инсультом, профилактика – лучшая защита", - подытожила и. о. министра.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, Уляна Супрун рассказала, какая диета самая правильная.

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