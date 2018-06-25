Питайтесь правильно: Уляна Супрун рассказала, какая диета самая правильная

И.о. министра сообщила, что нужно исключить из рациона

И.о министра охраны здоровья Уляна Супрун рассказала о том, какая диета самая полезная и правильная. Об этом Супрун написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Самой эффективной, доступной и правильной диетой и.о министра Уляна Супрун назвала Средиземноморскую.

"Здоровой и довольно доступной в Украине, особенно летом, является Средиземноморская диета", - сообщила Супрун.

Она рассказала, что в эту диету входят многие продукты.

"Фрукты, овощи, продукты из цельного зерна, макаронные изделия, бобовые, орехи и семена, а также растительные масла, рыба (сельдь, скумбрия), птица и молочные продукты. А вот красное мясо стоит ограничить", - сообщила и.о. министра.

Уляна Супрун отметила, что такой рацион благоприятно действует на сердечно-сосудистую систему.

"Такой рацион поддерживает сердечно-сосудистую систему, а кроме того - снижает риск некоторых видов рака и когнитивных расстройств, и замедляет прогресс деменции", - подчеркнула и.о. министра.

Кроме того, Супрун сообщила, что не существует безопасной дозы алкоголя и у тех, кто его не употребляет совсем, шансы на развитие болезни Альцгеймера намного ниже, чем у тех, кто употребляет его регулярно.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, Супрун дала советы, как уберечься от теплового удара.

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