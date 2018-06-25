"Солнечные лучи очень опасные": Супрун дала советы, как уберечься от теплового удара

Ульяна Супрун дала полезные советы украинцам

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун дала украинцам несколько советов, как нужно себя вести в жару, чтобы не перегреться и не получить тепловой удар. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Помните, как летом родители при каждой возможности надевали на вас не всегда любимую панамку? Или же по 10 раз за прогулку напоминали о питье воды? Конечно, они были правы, поскольку летом солнечные лучи очень активные и опасные, поэтому существуют высокие риски перегрева и получения теплового удара", - отмечает Супрун.

И. о. министра рассказала, что надлежащая первая помощь при подозрении на тепловое истощение или тепловой удар, прежде всего, включает охлаждение пострадавшего, и это нужно сделать как можно быстрее. По словам Уляны, чтобы уберечься от перегрева, кроме защиты одеждой, нужно не забывать пить достаточно воды и отдыхать в прохладе.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Супрун также дала советы, какие симптомы теплового удара. Глава Минздрава подчеркнула, что в случае теплового удара нужна помощь врача.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

При тепловом истощении она советует звонить 103 тогда, если есть рвота, а симптомы длятся дольше одного часа.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Уляна посоветовала, что делать в случаях тепловых судорог и тепловой потницы.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ранее Уляна Супрун рассказала о туберкулезе в Украине. По ее словам, эта болезнь является серьезной проблемой для системы здравоохранения страны.

Что вы не знали об Уляне Супрун