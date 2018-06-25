"Сонячне проміння дуже небезпечне": Супрун дала поради, як вберегтися від теплового удару

Уляна Супрун дала корисні поради українцям

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала українцям декілька порад, як потрібно себе поводити в спеку, щоб не перегрітися і не отримати тепловий удар. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Пам’ятаєте, як влітку батьки за кожної нагоди вдягали на вас не завжди улюблену панамку? Або ж по 10 разів за прогулянку нагадували про пиття води? Звісно, вони мали рацію, оскільки влітку сонячне проміння дуже активне та небезпечне, тому існують високі ризики перегріву та отримання теплового удару", - відзначає Супрун.

В. о. міністра розповіла, що належна перша допомога при підозрі на теплове виснаження або тепловий удар перш за все включає охолодження потерпілого, і це потрібно зробити якомога швидше. За словами Уляни, щоб вберегтися від перегрівання, крім захисту одягом, потрібно не забувати пити достатньо води та відпочивати в прохолоді.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Супрун також дала поради, які симптоми теплового удару. Глава МОЗ підкреслила, що в разі теплового удару потрібна допомога лікаря.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

При тепловому виснаженні вона радить дзвонити 103 тоді, як є блювання, а симптоми тривають довше однієї години.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Також Уляна порадила, що робити у випадках теплових судомів та теплової пітниці.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Раніше Уляна Супрун розповіла про туберкульоз в Україні. За її словами, ця хвороба є серйозною проблемою для системи охорони здоров'я країни.

Що ви не знали про Уляну Супрун