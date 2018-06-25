Туберкульоз: Уляна Супрун розповіла страшну правду про це захворювання

Україна на другому місці по захворюваності

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про туберкульоз в Україні. Про це Супрун написала на своїй сторінці в Facebook.

В. о. міністра Уляна Супрун повідомила, що Україна перебуває зараз на другому місці в Європі по захворюваності на туберкульоз.

"Епідемія туберкульозу в Україні є серйозною проблемою для системи охорони здоров'я країни. Зараз Україна на другому місці в Європі по захворюваності на туберкульоз, з розрахунку кількості хворих на 100 000 осіб", - написала Супрун.

Крім того, вона зазначила, що кожен четвертий випадок захворювання в Україні – не піддається лікуванню.

"Майже кожен четвертий випадок туберкульозу в Україні - це мультирезистентний туберкульоз (МРТБ). Тобто, не піддається лікуванню дуже ефективними протитуберкульозними препаратами. За кількістю хворих з такою формою туберкульозу ми є одним зі світових лідерів", - зазначила в. о. міністра.

Уляна Супрун повідомила, що за останні 5 років були розроблені і протестовані різні варіанти допомоги хворим.

"В Україні за останні 5 років розроблені і протестовані різні моделі надання амбулаторної допомоги хворим на туберкульоз. Однак ще потрібно багато роботи, щоб ці моделі заробили повноцінно", - додала Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, Уляна Супрун дала поради для поліпшення роботи мозку.

Що ви не знали про Уляні Супрун