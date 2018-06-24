"Танцевать, спать и общаться": Уляна Супрун дала советы для улучшения работы мозга

Правильный образ жизни предотвращает развитие деменции и повысшает качество работы мозга

Уляна Супрун рассказала, что существует ряд факторов, которые влияют на работу мозга и организма в целом. Зная правила здорового образа жизни можно улучить производительность мозга, а также предупредить деменцию и другие заболевания ЦНС. В социальной сети Facebook и. о. министра здравоохранения опубликовала 5 советов, которые помогут улучшить работу мозга.

В своей публикации Супрун основывалась на документально подтвержденных исследованиях. Она рассказала, что для нормальной работы мозга необходимо активное движение, правильное питание, полное исключение алкоголя, здоровый сон и регулярное общение с людьми.

"Врачи обычно советуют активный образ жизни и нормальные физические нагрузки людям любого возраста. Пожилым людям они особенно важны, ведь могут замедлить снижение умственных функций и развитие деменции. Исследования показали, регулярные тренировки способствуют улучшению когнитивных функций людей, у которых были нарушения памяти (https://goo.gl/Q9fW5T). Когда люди ходят, бегают или танцуют, в мозгу выделяется фактор роста, способствует выживанию нейронов и установлению между ними связей. Это поддерживает память и позволяет учиться новому", — пишет и. о. министра здравоохранения о преимуществах активного образа жизни для мозга.

Также она сказала, что необходимо кушать фрукты, овощи, продукты из цельного зерна, макаронные изделия, бобовые, орехи и семена, а также растительные масла, рыба (сельдь, скумбрия), птицу и молочные продукты. Красное мясо она советует ограничить.

"Такой рацион поддерживает сердечно-сосудистую систему, а кроме того — снижает риск некоторых видов рака и когнитивных расстройств, и замедляет прогресс деменции", — пишет она.

В одном из исследований, опубликованных в журнале Американской медицинской ассоциации (https://goo.gl/1SjWW4) говорится о вреде алкоголя для мозга.

"Люди, которые совсем не потребляют алкоголь, имеют на 22% меньше шансы развить болезнь Альцгеймера, чем те, кто регулярно потребляет чрезмерное количество спиртного", — говорит Супрун.

Относительно здорового сна и. о. министра здравоохранения, опираясь на исследования (https://goo.gl/JepJrb) рассказала, что недосып влияет на оценку ментальных функций и эффективность запоминания.

"Люди, которые регулярно недосыпают, то есть спят меньше рекомендованных 7-8 часов ночью, имеют более низкие показатели при прохождении тестов на оценку ментальных функций. Нашему организму требуется определенное количество часов регулярного сна, например, для полноты и эффективности запоминания. Во сне появляются новые нейронные связи и укрепляется нейронная сеть, а это нужно для формирования памяти", — говорит Супрун.

"Постоянное общение это активная умственная деятельность, в частности концентрация внимания и стимуляция памяти, а это улучшает когнитивные функции. Общение с разными людьми помогает укрепить нейронные сети замедляет их ослабление в процессе старения. Также, это усиливает так называемый когнитивный резерв мозга (наши возможности), и тем самым и препятствует деменции", — подытожила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ulanasuprun

Напомним, что и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала об опасности электронных сигарет.

Видео: video.rbc.ua