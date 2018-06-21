Опасные болезни: Супрун рассказала о вреде электронных сигарет

Уляна Супрун предупредила, что электронные сигареты не помогут бросить курить

И. о. министра здравоохранения'я Уляна Супрун рассказала об опасности электронных сигарет. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Супрун отметила, что до сих пор нет убедительных свидетельств, что переходить на электронные сигареты, даже курильщикам со стажем, является действительно удачным решением.

По ее словам, существуют исследования, которые указывают, что люди, которые пытаются отказаться от курения с помощью электронных сигарет, имеют меньшие шансы на успех, по сравнению с теми, кто эти устройства не использует.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"К тому же, такой способ способствует возникновению нового, так называемого дуального (двойного) стиля курения, то есть потребления электронных и обычных сигарет одновременно", - говорит глава Минздрава.

Ульяна также обратила внимание на опасную модную тенденцию - популярность курение электронных сигарет растет среди подростков.

"В Украине почти каждый 5-й подросток (13-15 лет) является потребителем электронных сигарет согласно результатам Глобального опроса молодежи о потреблении табака, проведенного в 2017 году", - рассказала и.о. министра.

Супрун предупреждает, что использование электронных сигарет некурящими, особенно детьми и подростками, может привести к возникновению никотиновой зависимости и повышает риск начать курить обычные сигареты. Опасным является и пассивное курение э-сигарет, особенно для беременных женщин и детей.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Уляна привела слова ученых, которые говорят, что дым электронной сигареты может быть канцерогеном и повышает риски болезней сердца, рака легких, может вызвать воспаление легких и повышает риск развития хронического обструктивного заболевания легких.

"Не ищите легких путей бросить курить. Лучший способ сделать это - отказаться от курения вообще.Также важно, чтобы семейные врачи обращали внимание на такие вещи и говорили со своими пациентами о рисках курения и необходимости бросать курить", - призвала глава Минздрава.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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