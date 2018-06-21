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Небезпечні хвороби: Супрун розповіла про шкідливість електронних сигарет

STYLERКраса і здоров'я        21.06.2018 - 22:28
Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)
Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)

Уляна Супрун попередила, що електронні сигарети не допоможуть кинути курити

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про небезпеку електронних сигарет. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Супрун відзначила, що досі нема переконливих свідчень, що переходити на електронні сигарети, навіть курцям зі стажем, є справді вдалим рішенням.

За її словами, існують дослідження, які вказують, що люди, які намагаються відмовитися від куріння за допомогою електронних сигарет, мають менші шанси на успіх, у порівнянні з тими, хто ці пристрої не використовує.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"До того ж, такий спосіб сприяє виникненню нового, так званого дуального (подвійного) стилю куріння, тобто споживання електронних та звичайних сигарет одночасно", - говорить глава МОЗ.

Уляна також звернула увагу на небезпечну модну тенденцію - популярність куріння електронних сигарет зростає серед підлітків.

"В Україні майже кожен 5-й підліток (13-15 років) є споживачем електронних сигарет відповідно до результатів Глобального опитування молоді щодо вживання тютюну проведеного у 2017 році", - розповіла в.о. міністра.

Супрун попереджає, що використання електронних сигарет некурцями, особливо дітьми та підлітками, може призвести до виникнення нікотинової залежності та підвищує ризик почати курити звичайні сигарети. Небезпечним є і пасивне куріння е-сигарет, особливо для вагітних жінок та дітей.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Також Уляна навела слова науковців, які кажуть, що дим електронної сигарети може бути канцерогеном і підвищує ризики хвороб серця, раку легень, може викликати запалення легень та підвищує ризики розвитку хронічного обструктивного захворювання легень.

"Не шукайте легких шляхів кинути курити. Найкращий спосіб зробити це - відмовитись від куріння взагалі.Також важливо, щоби сімейні лікарі звертали увагу на такі речі та говорили зі своїми пацієнтами про ризики куріння та необхідність кидати курити", - закликала глава МОЗ.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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