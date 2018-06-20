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Це хвороба?: Супрун розвінчала міф про гомосексуальність

STYLERLIFE        20.06.2018 - 08:33

За її словами, на орієнтацію соціум вплинути не може

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвіяла міф, пов'язаний з гомосексуальністю. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні ми повинні руйнувати міфи і стереотипи, які вже давно були спростовані наукою. Наприклад, що гомосексуальність – це хвороба", - написала вона.

Супрун зазначила, що наукою давно доведено природність даного явища. Вона розповіла, що гомосексуальна поведінка зустрічається в 1500 видів тварин – від комах до ссавців.

В. о. міністра охорони здоров'я додала, що орієнтація формується ще до народження людини, а не через образ життя, оточення чи характер.

"Не дозволяйте стереотипам формувати нашу думку там, де все пояснює наука. Соціум не може вплинути на сексуальну орієнтацію. Проте він точно може визначити, забезпечити людям права і можливості незалежно від неї", - підкреслила вона.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Раніше Супрун пояснила, як перевірити наявність безкоштовних препаратів у лікарнях.

"Чи знаєте ви та ваші близькі про те, що ви не повинні платити за всі ліки, які виписують вам в стаціонарі? У країні діє Національний перелік лікарських засобів - список ліків, які лікарні повинні закуповувати обов'язково. У Національний перелік входить обмежена кількість препаратів, а саме 427 діючих засобів від найбільш поширених хвороб та станів", - повідомила Уляна Супрун.

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Теги: ЛГБТ, Уляна Супрун
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