Это болезнь?: Супрун развенчала миф о гомосексуальности

По ее словам, на ориентацию социум повлиять не может

И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун развеяла миф, связанный с гомосексуальностью. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы должны разрушать мифы и стереотипы, которые уже давно были опровергнуты наукой. Например, что гомосексуальность – это болезнь", - написала она.

Супрун отметила, что наукой давно доказано естественность данного явления. Она рассказала, что гомосексуальное поведение встречается в 1500 видов животных – от насекомых до млекопитающих.

И. о. министра здравоохранения добавила, что ориентация формируется еще до рождения человека, а не из-за образа жизни, окружения или характера.

"Не позволяйте стереотипам формировать наше мнение там, где все объясняет наука. Социум не может повлиять на сексуальную ориентацию. Однако он точно может определить, обеспечить людям права и возможности независимо от нее", - подчеркнула она.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Ранее Супрун объяснила, как проверить наличие бесплатных препаратов в больницах.

"Знаете ли вы и ваши близкие о том, что вы не должны платить за все лекарства, которые выписывают вам в стационаре? В стране действует Национальный перечень лекарственных средств - список лекарств, которые больницы должны закупать обязательно. В Национальный перечень входит ограниченное количество препаратов, а именно 427 действующих средств от наиболее распространенных болезней и состояний", - сообщила Уляна Супрун.

Что вы не знали об Уляне Супрун