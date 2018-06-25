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Туберкулез: Уляна Супрун рассказала страшную правду об этом заболевании

STYLERКрасота и Здоровье        25.06.2018 - 08:50
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Украина на втором месте по заболеваемости

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Уляна Супрун рассказала о туберкулезе в Украине. Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

И.о. министра Уляна Супрун сообщила, что Украина находится сейчас на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом.

"Эпидемия туберкулеза в Украине является серьезной проблемой для системы здравоохранения страны. Сейчас Украина на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом, из расчета количества больных на 100 000 человек", - написала Супрун.

Кроме того, она отметила, что каждый четвертый случай заболевания в Украине – не поддается лечению.

"Почти каждый четвертый случай туберкулеза в Украине - это мультирезистентный туберкулез (МРТБ). То есть, не поддается лечению очень эффективными противотуберкулезными препаратами. По количеству больных с такой формой туберкулеза мы являемся одним из мировых лидеров", - отметила и.о. министра.

Уляна Супрун сообщила, что за последние 5 лет были разработаны и протестированы различные варианты помощи больным.

"В Украине за последние 5 лет разработаны и протестированы различные модели оказания амбулаторной помощи больным туберкулезом. Однако еще нужно много работы, чтобы эти модели заработали полноценно", - добавила Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, Уляна Супрун дала советы для улучшения работы мозга.

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Теги: здоровье, туберкулез, Уляна Супрун
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