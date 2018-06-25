Харчуйтеся правильно: Уляна Супрун розповіла, яка дієта сама правильна

В. о. міністра повідомила, що потрібно виключити з раціону

В. о міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про те, яка дієта сама корисна і правильна. Про це Супрун написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Найбільш ефективною, доступною і правильною дієтою в. о міністра Уляна Супрун назвала Середземноморську.

"Здоровою і досить доступною в Україні, особливо влітку, є Середземноморська дієта", - повідомила Супрун.

Вона розповіла, що цю дієту входять багато продуктів.

"Фрукти, овочі, продукти з цільного зерна, макаронні вироби, бобові, горіхи і насіння, а також рослинні олії, риба (оселедець, скумбрія), птиця та молочні продукти. А ось червоне м'ясо варто обмежити", - повідомила в. о. міністра.

Уляна Супрун зазначила, що такий раціон сприятливо діє на серцево-судинну систему.

"Такий раціон підтримує серцево-судинну систему, а крім того знижує ризик деяких видів раку і когнітивних розладів, що уповільнює прогрес деменції", - наголосила в.о. міністра.

Крім того, Супрун повідомила, що не існує безпечної дози алкоголю і у тих, хто його не вживає зовсім, шанси на розвиток хвороби Альцгеймера набагато нижче, ніж у тих, хто вживає його регулярно.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, Супрун дала поради, як уберегтися від теплового удару.

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