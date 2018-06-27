Викликайте швидку: Уляна Супрун назвала п'ять головних симптомів інсульту

Щоб запам'ятати - потрібно прив'язати симптоми до літер

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала п'ять головних симптомів, по якому можна визначити інсульт. Про це Супрун написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Для того, щоб українцям було легше запам'ятати основні симптоми, Уляна Супрун прив'язала їх до слова "МОЗОК" і кожна буква відповідає за певні порушення.

"МОЗОК. Це не лише назва одного з найважливіших органів в нашому тілі, але і абревіатура для кращого запам'ятовування перших ознак інсульту. Запам'ятайте ці симптоми", - написала в. о. міністра.

Вона пояснила, що кожна буква відповідає за мову, за очі, за запаморочення, за лице і за кінцівки.

"М – мовлення. Раптове порушення мови або людина не може відповісти на запитання.

О – очі. Несподівана втрата зору або чіткого бачення одним або двома очима.

З – запаморочення. Втрата рівноваги або запаморочення в голові.

О – обличчя. Поява асиметрії на обличчі під час розмови.

К – кінцівки. Раптова слабкість або оніміння кінцівок", - пояснила Уляна Супрун значення кожної букви і додала, що, якщо з'явився хоча б один з цих симптомів, потрібно негайно викликати швидку медичну допомогу.

"У разі інсульту час – безцінний. Пацієнт повинен як можна швидше отримати допомогу", - наголосила в.о. міністра.

Вона попередила, що інсульт найчастіше вражає людей, у яких спостерігається підвищений тиск, цукровий діабет, високий рівень холестерину, які ведуть малорухливий спосіб життя і живуть в умовах постійного стресу.

Крім того, Супрун дала свої рекомендації щодо профілактики інсульту.

"Займайтеся спортом, їжте рибу і овочі, не паліть і не забувайте про регулярні візити до вашого сімейного лікаря. Тому що, в питанні боротьби з інсультом, профілактика – найкращий захист", - підсумувала в. о. міністра.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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