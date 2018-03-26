Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Доктор Комаровський розповів, чим найкраще збивати температуру при вітрянці

STYLERКраса і здоров'я        26.03.2018 - 09:00
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Педіатр дав важливу пораду молодим батькам

Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровский розповів, чим найкраще збивати температуру при вітряній віспі у дитини.

На своєму сайті фахівець дав пораду молодій мамі, яка лікує малюка ібупрофеном (так як аспірин дітям - небажано). Але, за словами Комаровського, оптимальний препарат - парацетамол.

"Давним-давно вже відомо, що дітям категорично не можна аспірин (значний ризик ускладнень з боку печінки), тому і лікарям, і батькам пропонувалося робити вибір між парацетамолом та ібупрофеном. В останні роки з'явилося кілька досить серйозних досліджень, які вказують на те, що застосування ібупрофену саме при вітряній віспі може супроводжуватися серйозними побічними ефектами - насамперед важкими інфекціями шкіри. Ризик незначний, але тим не менш взаємозв'язок ібупрофену, вітрянки та ймовірності конкретних ускладнень сумнівів не викликає", - сказав він.

"Так що на сьогодні відповідь на питання "Чим збивати температуру при вітряній віспі?" виглядає однозначно і фактично безальтернативно - парацетамолом", - резюмував лікар.

Раніше Комаровський розповів про те, чому українці бояться вакцинації і чим це загрожує.

12 способів знизити ризик розвитку раку: поради лікаря Комаровського Комаровський розповів, як Революція Гідності відбилася на здоров'ї України
Теги: Евгений Комаровский, Доктор Комаровский
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top