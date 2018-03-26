Доктор Комаровський розповів, чим найкраще збивати температуру при вітрянці

Педіатр дав важливу пораду молодим батькам

Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровский розповів, чим найкраще збивати температуру при вітряній віспі у дитини.

На своєму сайті фахівець дав пораду молодій мамі, яка лікує малюка ібупрофеном (так як аспірин дітям - небажано). Але, за словами Комаровського, оптимальний препарат - парацетамол.

"Давним-давно вже відомо, що дітям категорично не можна аспірин (значний ризик ускладнень з боку печінки), тому і лікарям, і батькам пропонувалося робити вибір між парацетамолом та ібупрофеном. В останні роки з'явилося кілька досить серйозних досліджень, які вказують на те, що застосування ібупрофену саме при вітряній віспі може супроводжуватися серйозними побічними ефектами - насамперед важкими інфекціями шкіри. Ризик незначний, але тим не менш взаємозв'язок ібупрофену, вітрянки та ймовірності конкретних ускладнень сумнівів не викликає", - сказав він.

"Так що на сьогодні відповідь на питання "Чим збивати температуру при вітряній віспі?" виглядає однозначно і фактично безальтернативно - парацетамолом", - резюмував лікар.

Раніше Комаровський розповів про те, чому українці бояться вакцинації і чим це загрожує.