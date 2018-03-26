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Доктор Комаровский рассказал, чем лучше всего сбивать температуру при ветрянке

STYLERКрасота и Здоровье        26.03.2018 - 09:00
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Педиатр дал важный совет молодым родителям

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, чем лучше всего сбивать температуру при ветрянке у ребенка.

На своем сайте специалист дал совет молодой маме, которая лечит малыша ибупрофеном (так как аспирин деткам - нежелательно). Но, по словам Комаровского, оптимальный препарат - парацетамол.

"Давным-давно уже известно, что детям категорически нельзя аспирин (значительный риск осложнений со стороны печени), поэтому и врачам, и родителям предлагалось делать выбор между парацетамолом и ибупрофеном. В последние годы появилось несколько достаточно серьезных исследований, указывающих на то, что применение ибупрофена именно при ветрянке может сопровождаться серьезными побочными эффектами - прежде всего тяжелыми инфекциями кожи. Риск незначительный, но тем не менее взаимосвязь ибупрофена, ветрянки и вероятности конкретных осложнений сомнений не вызывает", - сказал он.

"Так что на сегодня ответ на вопрос "Чем сбивать температуру при ветрянке?" выглядит однозначно и фактически безальтернативно - парацетамолом", - резюмировал доктор.

Ранее Комаровский рассказал о том, почему украинцы боятся вакцинации и чем это грозит.

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Теги: Евгений Комаровский, Доктор Комаровский
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