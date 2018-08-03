"Геть сутулість": фітнес-тренер показала корисну і просту вправу для спини

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Підписники Луценко вже похвалилися ефективністю нової вправи

Відома фітнес-тренер Аніта Луценко, яка дуже часто ділиться зі своїми підписниками різними спортивними лайфхаками, показала корисну вправу для кожного. Особливо вона підійде тим, хто веде в основному сидячий спосіб життя.

Так, на своїй instagram-сторінці Луценко опублікувала відеоурок ефективної вправи одночасно для спини, ніг і преса — "планка-гірка".

При цьому фітнес-тренер наголосила, що ця вправа, при її регулярному використанні, допоможе позбутися сутулості. До речі, "планка-гірка" добре підійде для ранкової розминки.

"Проста вправа для преса, розтяжки ніг і, звичайно, геть сутулість! "Планка-гірка" — 10 разів 3 підходи щоранку! П'яти тягнути до підлоги, дивитися собі між колін і звичайно в планці не прогинати поперек", — пояснила Аніта Луценко.

Публікація від Аніта Луценко (@anitasporty) 1 Серп 2018 в 10:29 PDT

Аніта Луценко показала, як виконувати планку-гірку (відео: instagram.com/anitasporty)

До речі, у літній період особливо приємно виходити на ранкову пробіжку (поки на вулиці не так спекотно) або в спорт-зал. Однак не завжди можна відшукати в собі внутрішні сили або натхнення. Нещодавно Аніта Луценко записала коротке відео, пояснивши, де і як знайти мотивацію для тренувань.

Підписники фітнес-тренера також поспішили спробувати виконати нову вправу. Багато відзначили, що у них все вийшло. І справді, після декількох повторів неприємні відчуття скутості в спині пройшли.

"Роблю щоранку! Реально класне відчуття", — зазначає olia_polia.

"А я не знала, що ця вправа для преса. Думала, для спини більше. Роблю вранці її) Спасибі, що викладаєте такі відео" — дякує kseniia_danilchuk.

"О, і для метаболізму з ранку", — підкреслює filatovadj.

"Просто, але ефективно", — пише mamadentist.

Фітнес-тренер Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

До речі, останнім часом Луценко часто ділиться рецептами корисних і в той же час дієтичних страв.

Так, фитнес-тренер розповіла, як приготувати сочевичний суп. При тому Луценко підкреслила, що це блюдо підійде навіть тим, хто любить смачно поїсти і хотів би схуднути, але при цьому не хоче морити себе дієтами.

А на десерт побалуйте себе незвичайним банановим морозивом, яке легко можна приготувати вдома. Рецепт складається всього з трьох кроків!

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