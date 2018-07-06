"Маємо відчувати насичення": експерти розповіли, як правильно вживати овочі та фрукти

Експерти дали цінні поради, які допоможуть покращити здоров'я

Експерти розповіли, як правильно вживати фрукти для максимальної користі для організму. Про це передає ВВС.

У виданні зазначили, що Британська Національна служба здоров'я (National Health Service, NHS) радить щодня їсти п'ять порцій овочів і фруктів; одна порція - це 80 грамів.

Вчені радять не переборщити зі споживанням овочів та фруктів. Взагалі, кожна додаткова порція овочів та фруктів суттєво зменшує ризик передчасної смерті, але після 5 порцій цей тренд спиняється.

Інші ж вчені навпаки підкреслюють, що, чим більше в раціоні рослинної їжі, то менший ризик смерті від серцево-судинних хвороб.

Американське Управління з харчових продуктів та ліків (Food and Drug Administration, FDA) вивело таку щоденну норму споживання овочів і фруктів: 500-650 грамів овочів та 200 грамів фруктів на добу - жінкам за раз слід з'їдати стільки ж овочів, скільки займає їх кулак, а чоловікам - скільки два.

Експерти підкреслюють, що овочі мають бути із різних груп: зелені (броколі, шпинат), оранжево-червоні (морква, томати), крохмалисті (картопля), бобові (горошок, квасоля) та всі решта (капусти, цукіні). Протягом тижня варто спожити все доступне різноманіття.

"Вирахувати точно, скільки нам слід з'їсти овочів і фруктів, досить важко. Ми маємо відчувати насичення, але не важкість, і добре почуватись. Це значить, що нам всього вистачає", - говорять дієтологи.

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