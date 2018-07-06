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"Маємо відчувати насичення": експерти розповіли, як правильно вживати овочі та фрукти

STYLERКраса і здоров'я        06.07.2018 - 19:13
Фото: УНІАН
Фото: УНІАН

Експерти дали цінні поради, які допоможуть покращити здоров'я

Експерти розповіли, як правильно вживати фрукти для максимальної користі для організму. Про це передає ВВС.

У виданні зазначили, що Британська Національна служба здоров'я (National Health Service, NHS) радить щодня їсти п'ять порцій овочів і фруктів; одна порція - це 80 грамів.

Вчені радять не переборщити зі споживанням овочів та фруктів. Взагалі, кожна додаткова порція овочів та фруктів суттєво зменшує ризик передчасної смерті, але після 5 порцій цей тренд спиняється.

Інші ж вчені навпаки підкреслюють, що, чим більше в раціоні рослинної їжі, то менший ризик смерті від серцево-судинних хвороб.

Американське Управління з харчових продуктів та ліків (Food and Drug Administration, FDA) вивело таку щоденну норму споживання овочів і фруктів: 500-650 грамів овочів та 200 грамів фруктів на добу - жінкам за раз слід з'їдати стільки ж овочів, скільки займає їх кулак, а чоловікам - скільки два.

Експерти підкреслюють, що овочі мають бути із різних груп: зелені (броколі, шпинат), оранжево-червоні (морква, томати), крохмалисті (картопля), бобові (горошок, квасоля) та всі решта (капусти, цукіні). Протягом тижня варто спожити все доступне різноманіття.

"Вирахувати точно, скільки нам слід з'їсти овочів і фруктів, досить важко. Ми маємо відчувати насичення, але не важкість, і добре почуватись. Це значить, що нам всього вистачає", - говорять дієтологи.

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Теги: здоровая еда
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