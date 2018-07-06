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"Должны чувствовать насыщение": эксперты рассказали, как правильно употреблять овощи и фрукты

STYLERКрасота и Здоровье        06.07.2018 - 19:13
Фото: УНИАН
Фото: УНИАН

Эксперты дали ценные советы, которые помогут улучшить здоровье

Эксперты рассказали, как правильно употреблять фрукты для максимальной пользы для организма. Об этом передает ВВС.

В издании отметили, что Британская Национальная служба здоровья (National Health Service, NHS) советует ежедневно есть пять порций овощей и фруктов; одна порция - это 80 граммов.

Ученые советуют не переборщить с потреблением овощей и фруктов. Вообще каждая дополнительная порция овощей и фруктов существенно снижает риск преждевременной смерти, но после 5 порций этот тренд останавливается.

Другие же ученые, наоборот, подчеркивают, что, чем больше в рационе растительной пищи, тем меньший риск смерти от сердечно-сосудистых болезней.

Американское Управление по пищевым продуктам и лекарствам (Food and Drug Administration, FDA) вывело такую ежедневную норму потребления овощей и фруктов: 500-650 граммов овощей и 200 граммов фруктов в сутки - женщинам за раз следует съедать столько же овощей, сколько занимает их кулак, а мужчинам - сколько два.

Эксперты подчеркивают, что овощи должны быть из разных групп: зеленые (брокколи, шпинат), оранжево-красные (морковь, томаты), крахмалистые (картофель), бобовые (горошек, фасоль) и все остальные (капусты, цукини). В течение недели стоит употребить все доступное многообразие.

"Вычислить точно, сколько нам нужно съесть овощей и фруктов, довольно трудно. Мы должны чувствовать насыщение, но не тяжесть, и хорошо чувствовать себя. Это значит, что нам всего хватает", - говорят диетологи.

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