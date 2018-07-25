На Global Forum on Nicotine 2018 обговорили нову роль нікотину, не пов'язану з традиційним курінням

Global Forum on Nicotine 2018 (facebook.com/gfnicotine)

Експерти вважають, що шкоду від нікотину можна звести до мінімуму

Міжнародні експерти встановили, що шкоду від нікотину можна звести до мінімуму, за умови вибору оптимального способу його доставки. Про це повідомляє 112.ua.

На Global Forum on Nicotine 2018 провідні вчені та представники громадських організацій з усього світу говорили про нову роль нікотину, не пов'язану з традиційним курінням.

За даними ВООЗ, тютюн - причина смерті 7 млн. людей у світі щорічно, з яких 890 тис. помирають від пасивного куріння. Це робить куріння однією з найбільш серйозних глобальних проблем громадського здоров'я.

80% курців живуть в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, де показник смертності від захворювань, пов'язаних з курінням, залишається високим.

Традиційне куріння є причиною розвитку широкого спектру захворювань (70% смертей припадає на рак легенів і мови, хронічну обструктивну хворобу легенів, хвороби серця і судин), воно провокує смертність серед працездатного населення, перешкоджаючи економічному розвитку країни.

Фото: Global Forum on Nicotine 2018 (facebook.com/gfnicotine)

Найбільш ефективним способом зниження ризиків розвитку захворювань, пов'язаних з курінням, є повна відмова. Однак не всі можуть або хочуть розлучитися з шкідливою звичкою.

У світі набирає популярність підхід Harm Reduction ("зменшення шкоди"), який пропонує курцям заміну звичайних сигарет менш шкідливими альтернативами. На практиці підхід реалізується як частина соціальної політики, суспільний рух та індивідуальний вибір. Питань подальших досліджень, фінансування і розвитку підходу, а також презентації нових наукових даних була присвячена основна частина GFN в цьому році.

Ефективність підходу простежується на прикладах розвинутих країн Європи і Азії. Японія, з виведенням на ринок продуктів зниженого ризику у 2014 році, змогла домогтися переходу на альтернативи близько 20% курців.

Великобританія реалізує підхід Harm Reduction на державному рівні. Крім інформування громадськості про переваги переходу на продукти зниженого ризику, уряд скорочує податки, роблячи ці продукти фінансово привабливими. Завдяки серії запобіжних заходів, в 2016 році країна скоротила поширеність куріння до 15,5%, що є історичним мінімумом.

Фото: Global Forum on Nicotine 2018 (facebook.com/gfnicotine)

Ринок альтернативних продуктів демонструє стрімке зростання - тютюнова індустрія відмовляється від виробництва звичайних сигарет і переходить на менш шкідливі альтернативи. В результаті, ідея зменшення шкоди чинить значний вплив на скорочення поширеності куріння серед усіх груп населення.

Не останню роль відіграє і політика оподаткування. На думку експертів форуму, поліпшити ситуацію може формування податку за гнучкою системою, що ґрунтується на оцінці відносного ризику продукту для здоров'я людини.

Головною перешкодою залишаються міфи довкола альтернативних продуктів, які сформувалися з причини необізнаності населення. Без активного інформування ніякі заходи не допоможуть знизити згубний вплив епідемії тютюнокуріння на суспільне здоров'я та економіку країн.

Фото: Global Forum on Nicotine 2018 (facebook.com/gfnicotine)

Нагадаємо, що раніше проводилися дослідження ефективності підходу Harm Reduction провідними інститутами та медичними асоціаціями Великобританії: The Royal College of Physicians, Public Health England і Cancer Research UK.

The Royal College of Physicians ще в 2007 році опублікувала звіт, в якому чітко зазначено, що більша частина шкоди від куріння виникає не через нікотин, а з-за інших компонентів тютюнового диму, що містяться в сигареті.

А вченими українського Інституту кардіології ім. Стражеско, в ході 6-місячного дослідження була зафіксована динаміка покращення показників серцево-судинного здоров'я дорослих курців при переході на електронні замінники сигарет.

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Відео: РБК-Україна