"Гробики у дворах": Комаровський пояснив, чому в Україні низький рівень вакцинації

Педіатр вважає, що відсутність щеплень - це загроза національній безпеці

Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський розповів про те, чому українці бояться вакцинації і чим це загрожує. Свою думку знаменитий педіатр висловив в інтерв'ю для журналу "Новий час".

Доктор Комаровський переконаний, що низький рівень вакцинації і відсутність колективного імунітету українців від таких хвороб як дифтерія – це проблема національної безпеки.

Лікар-педіатр з 30-річним стажем зазначає, що спалах кору дійсно налякав українців, але він не хоче, щоб людьми в даному випадку керував страх.

"Але і я говорив про це, люди починають змінюватися лише тоді, коли побачать реальні смерті. Без трун у дворах ми у вакцинацію не віримо. Але я не хочу, щоб людьми керував страх. Я хочу, щоб ними керували знання. Ми звикли лякатися, а мені огидно працювати з людьми на такому рівні". - нарікає Комаровський.

Педіатр стверджує, що навіть після спалаху кору, проблеми з вакцинацією в Україні не припинилися. За його словами, від деяких захворювань досі не щеплені до 40% населення.

"Ми багато говоримо про дітей, а який відсоток дорослих щеплений від дифтерії? В кращому разі 1%. Нам досі щастить, що в Україні циркулюють дифтерійні палички зі слабким токсином. Але варто сюди прилетіти людині з Ємену, Бангладеш або Венесуели, де існує реальна епідемія дифтерії і поширюється высокотоксикогенная дифтерійна паличка, все може змінитися вмить", - розповів педіатр.

Євген Комаровський заспокоїв жителів України поясненням для такого сценарію. Якщо подібна епідемія виникне в Україні, то всі сусідні цивілізовані країни будуть постачати нам сироватку, щоб убезпечити себе.

"Відсутність колективного імунітету від таких хвороб — проблема національної безпеки. Але у нас в країні немає органу, який займається національною безпекою. Той, який є, зайнятий чимось зовсім іншим", - зазначив Коморовський.

До речі, Комаровський дав дуже важливу порада про щеплення.