"Гробики во дворах": Комаровский объяснил, почему в Украине низкий уровень вакцинации

Педиатр считает, что отсутствие прививок - это угроза национальной безопасности

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о том, почему украинцы боятся вакцинации и чем это грозит. Свое мнение знаменитый педиатр высказал в интервью для журнала "Новое время".

Доктор Комаровский убежден, что низкий уровень вакцинации и отсутствие коллективного иммунитета украинцев от таких болезней как дифтерия – это проблема национальной безопасности.

Врач-педиатр с 30-летним стажем отмечает, что вспышка кори действительно напугала украинцев, но он не хочет, чтобы людьми в данном случае управлял страх.

"Но, и я говорил об этом, люди начинают меняться только тогда, когда увидят реальные смерти. Без гробиков во дворах мы в вакцинацию не верим. Но я не хочу, чтобы людьми управлял страх. Я хочу, чтобы ими управляло знание. Мы привыкли пугаться, а мне противно работать с людьми на таком уровне". - сетует Комаровский.

Педиатр утверждает, что даже после вспышки кори, проблемы с вакцинацией в Украине не прекратились. По его словам, от некоторых заболеваний до сих пор не привиты до 40% населения.

"Мы много говорим о детях, а какой процент взрослых привит от дифтерии? В лучшем случае 1%. Нам до сих пор везет, что в Украине циркулируют дифтерийные палочки со слабым токсином. Но стоит сюда прилететь человеку из Йемена, Бангладеш или Венесуэлы, где существует реальная эпидемия дифтерии и распространяется высокотоксикогенная дифтерийная палочка, все может поменяться вмиг", - рассказал педиатр.

Евгений Комаровский успокоил жителей Украины объяснением для такого сценария. Если подобная эпидемия возникнет в Украине, то все соседние цивилизованные страны будут поставлять нам сыворотку, чтобы обезопасить себя.

"Отсутствие коллективного иммунитета от таких болезней — проблема национальной безопасности. Но у нас в стране нет органа, который занимается национальной безопасностью. Тот, который есть, занят чем‑то совсем другим", - отметил Комаровский.

Кстати, Комаровский дал очень важный совет о прививках.