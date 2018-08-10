Хороша новина для бігунів: Супрун розповіла, чим корисні пробіжки

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Регулярні пробіжки продовжують життя на три роки

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила про те, що регулярні пробіжки дуже корисні для здоров'я. Про це Супрун написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона підкреслила, що регулярні пробіжки збільшують тривалість життя, а також дають кардионагрузку, яка сприятливо діє на серце.

"Хороша новина для бігунів! Дослідники проаналізували спосіб життя більш 55000 чоловік протягом 15 років та визначили - регулярні пробіжки продовжують життя на 3 роки. Все завдяки тому, що біг дає кардионагрузку, яка так потрібна для здоров'я серця", - написала в. о. міністра.

Вона зазначила, що для того, щоб покращити свій стан здоров'я, не обов'язково бігати на марафонські дистанції. Досить буде ранкової або вечірньої пробіжки.

"Не обов'язково пробігати довгі кілометри. Мінімальна корисна доза фізичної активності вас приємно здивує. Бігайте протягом 5-10 хвилин щодня в комфортному для вас темпі і це вже спрацює! Втім, якщо можете - бігайте більше. З бігу є різні дослідження, але майже в кожному цифри вражають: для людей, які регулярно бігають, ризик смерті від серцевих нападів і інсультів знижувався на 45%, а передчасної смертності - на 30%", - повідомила Супрун.

Скріншот фото (facebook.com/ulanasuprun)

Вона нагадала, що фізична активність – найкраща профілактика від усіх хвороб, а також від надмірної ваги.

"Фізична активність - таблетка від багатьох хвороб і профілактика надмірної ваги. У той же час, чим нижчий рівень активності, тим вище ризик смертності з будь-якої причини. Саме малорухливий спосіб життя є причиною близько 9% передчасних смертей серед населення всього світу. Він займає четверте місце після куріння, діабету і високого тиску. Тому намагайтеся все життя проводити в русі. Будь-яка мінімальна, однак регулярна фізична активність корисна для здоров'я. Якщо у вас немає часу на біг, намагайтеся активно проводити кожну вільну хвилину", - розповіла в. о. міністра охорони здоров'я.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, раніше ми писали про те, що Супрун закликала постійно займатися розумовою діяльністю.

А також в. о міністра охорони здоров'я розповіла про те, наскільки небезпечні жирові відкладення на талії.

Відео: РБК-Україна