"Контроль ліків": Супрун пояснила, як перевірити наявність безкоштовних препаратів у лікарнях

Достатньо простого додатку на смартфоні

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як можна перевірити наявність безкоштовних препаратів у лікарнях. Про це Супрун написала в Facebook.

В. о. міністра повідомила, що існує Національний перелік лікарських засобів, в який входить 427 препаратів. Ці ліки повинні видавати в лікарнях безкоштовно.

"Чи знаєте ви та ваші близькі про те, що ви не повинні платити за всі ліки, які виписують вам в стаціонарі? У країні діє Національний перелік лікарських засобів - список ліків, які лікарні повинні закуповувати обов'язково. У Національний перелік входить обмежена кількість препаратів, а саме 427 діючих засобів від найбільш поширених хвороб та станів", - повідомила Уляна Супрун.

Вона пояснила, що це зроблено для того, щоб у лікарнях завжди були ліки, яких потребують українці.

Крім того, в. о. міністра повідомила, що існує інструмент, за допомогою якого можна дізнатися, чи є в лікарні безкоштовний препарат, який вам виписали.

"1. Встановіть його на смартфон (за цим посиланням: https://goo.gl/HSyWrf )

2. Введіть в пошук в розділі "Пошук аналогів" МНН препарату. Це назва діючої речовини, зазвичай пишуть на упаковці ліків під торговою назвою. Наприклад, у антибіотика діюча речовина може бути амоксицилін, у протигрибкового - клотримазол, а у препарату від раку крові - іматиніб.

3. Якщо після цього побачите біля назви ліків позначку "Нацперелік" - це означає, що вони закуповуються за ваші податки. Ви вже їх сплатили право отримати безкоштовно в лікарні!" - написала Супрун.

Фото:facebook.com/ulanasuprun

Для того, щоб перевірити наявність препарату саме в тій лікарні, в якій ви знаходитесь, потрібно зайти в інший пункт меню цієї програми.

"А щоб перевірити, чи є препарат саме у вашій лікарні, перейдіть в додатку за цим посиланням https://eliky.in.ua. Крім того, в додатку "Ліки Контроль" можна перевірити: чи входять потрібні пацієнту препарати у програму "Доступні ліки", чи можна знайти дешевше, але настільки ж ефективні аналоги ліків, ознайомитися з офіційними інструкціями застосування препаратів; перевірити на предмет підробки", - повідомила в. о. міністра.

З Нацпереліком можна ознайомитися на сайті, який запустився сьогодні: https://www.natsperelik.com.ua.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, Супрун розповіла, що можна пити в спеку.

Що ви не знали про Уляні Супрун (video.rbc.ua)