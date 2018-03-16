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"Контроль явно порушений": вчені з'ясували нові небезпечні наслідки вживання алкоголю

STYLERКраса і здоров'я        16.03.2018 - 15:59
Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Психологи попереджають про фатальні наслідки після випивки

Вчені Університету штату Каліфорнія в Сан-Дієго (США) з'ясували нові небезпечні наслідки вживання алкоголю. Про це пише Medicalxpress.

Нове дослідження, проведене психологами з Університету штату Сан-Дієго, проливає світло на питання, чому люди відчувають, що вони повністю контролюють свої дії, коли п'ють, навіть коли їх когнітивний контроль явно порушений.

У недавньому дослідженні команда на чолі з психологом Ксенією Маринкович набрала 18 молодих здорових добровольців для участі в експерименті.

експерименту Добровольцям було запропоновано вказувати колір з'являється в центрі екрану квадрата. При цьому вони повинні були ігнорувати два квадрати, які з'являлися раніше з боків екрану.

Це досить складне завдання, коли тверезий, але добровольці також взяли на себе завдання після вживання алкогольного напою, а також під час фази плацебо. Протягом всіх трьох умов (тверезий, плацебо і алкоголь) вчені використовували машину для обробки зображень для вимірювання мозкових хвиль, відомих як бета-і тета-коливання, які є сигналами, що генеруються електричною активністю мозку.

Після випивки точність добровольців в задачі вибору кольору також зменшувалася приблизно на п'ять відсотків.

У сукупності результати показують, що алкоголь у першу чергу викликає дефіцит при прийнятті рішень, а не при виконанні моторних команд.

Іншими словами, мозок все ще думає, що він робить правильний вибір, хоча його здатність робити це порушується.

Вчені говорять, що ця особливість людського мозку особливо небезпечна при водінні автомобіля в стані сп'яніння.

Нагадаємо, що вчені виявили незвичайну користь для здоров'я від текіли.

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Теги: алкоголь, вчені
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