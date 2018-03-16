"Контроль явно нарушен": ученые выяснили новые опасные последствия употребления алкоголя

Психологи предупреждают о фатальных последствиях после выпивки

Ученые Университета штата Калифорния в Сан-Диего (США) выяснили новые опасные последствия употребления алкоголя. Об этом пишет Medicalxpress.

Новое исследование, проведенное психологами из Университета штата Сан-Диего, проливает свет на вопрос, почему люди чувствуют, что они полностью контролируют свои действия, когда пьют, даже когда их когнитивный контроль явно нарушен.

В недавнем исследовании команда во главе с психологом Ксенией Маринкович набрала 18 молодых здоровых добровольцев для участия в эксперименте.

Добровольцам эксперимента было предложено указывать цвет появляющегося в центре экрана квадрата. При этом они должны были игнорировать два квадрата, которые появлялись раньше по бокам экрана.

Это довольно сложная задача, когда трезвый, но добровольцы также взяли на себя задачу после употребления алкогольного напитка, а также во время фазы плацебо. В течение всех трех условий (трезвый, плацебо и алкоголь) ученые использовали машину для обработки изображений для измерения мозговых волн, известных как бета-и тета-колебания, которые являются сигналами, генерируемыми электрической активностью мозга.

После выпивки точность добровольцев в задаче выбора цвета также уменьшалась примерно на пять процентов.

В совокупности результаты показывают, что алкоголь в первую очередь вызывает дефицит при принятии решений, а не при выполнении моторных команд.

Другими словами, мозг все еще думает, что он делает правильный выбор, хотя его способность делать это нарушается.

Ученые говорят, что эта особенность человеческого мозга особенно опасна при вождении автомобиля в состоянии опьянения.

Напомним, что ученые обнаружили необычную пользу для здоровья от текилы.