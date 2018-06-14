Кращі каші для дітей: доктор Комаровський розповів про користь перловки і шкоду манки

А ось користь або шкода вівсянки найпринциповішим чином залежать від того, як вона оброблена

Відомий український педіатр, лікар вищої категорії, телеведучий Євген Комаровський розповів, які каші самі корисні для дитини і чому.

На своєму сайті фахівець написав, що дієтологи всього світу довго сперечалися про корисність різних круп і виділили сімку лідерів. Перше місце виявилося у гречки.

"Чому ж гречка така хороша? Купа заліза, дуже багато білка, клітковини. Але нашим матерям треба, щоб дитя купувалося найкраще, а значить, дороге. Тому вони не розуміють, як найкорисніше може коштувати так дешево. Так що ламаємо стереотипи, хто ще не зрозумів", - сказав він.

Гречка (фото: pixabay.com)

На другому місці - вівсянка. Користь чи шкода вівсянки найпринциповішим чином залежать від того, як вона оброблена. Тому вівсянка швидкого приготування, яку просто залили окропом - і ось вона вже готова, вважається чи не найбільш шкідливою кашею. А корисніше всього пластівці, які треба варити.

Вівсянка (фото: pixabay.com)

На третьому місці - перловка.

"Каша ця одна з найкорисніших: багато заліза, багато білка, а головне - клітковини", - підкреслив лікар.

На четвертому місці - пшоно, далі слідує кукурудзяна каша, яка прийшла до нас з-за океану. На шостому місці - рис. Правда, за словами Комаровського, білий очищений рис, який ми купуємо в магазинах і готуємо його постійно, ніякого відношення до користі не має.

"А ось бурий неочищений рис - це і мікроелементи, і клітковина, і великий вміст білка. Тому мільйони людей у всьому світі розглядають рис як основу свого повсякденного раціону, при цьому чудово себе почувають і розмножуються", - додав він.

Рис (фото: pixabay.com)

Замикає топ-7 абсолютно унікальна крупа: лляне насіння, яке практично ніхто не готує у вигляді каші. Однак тільки в насінні льону містяться омега-3 поліненасичені жирні кислоти, які зазвичай бувають тільки в рибі.

А ось улюблена багатьма бабусями манка в список корисних круп не входить.

"Це каша для нещасної голодуючої країни: вона довгий час знаходиться в кишечнику, створює відчуття ситості, але крім вуглеводів не містить практично нічого корисного. Пшениця, з якої роблять манку, максимально очищена від всього, перемолота в борошно", - резюмував Комаровський.

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