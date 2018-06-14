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Лучшие каши для детей: доктор Комаровский рассказал о пользе перловки и вреде манки

STYLERКрасота и Здоровье        14.06.2018 - 16:09
Доктор Комаровский (фото: РБК-Украина)
Доктор Комаровский (фото: РБК-Украина)

А вот польза или вред овсянки самым принципиальным образом зависят от того, как она обработана

Известный украинский  педиатр, врач высшей категории, телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какие каши самые полезные для ребенка и почему.

На своем сайте специалист написал, что диетологи всего мира долго спорили о полезности разных круп и выделили семерку лидеров. Первое место оказалось у гречки. 

"Чем же гречка так хороша? Куча железа, очень много белка, клетчатки. Но нашим матерям надо, чтобы для дитя покупалось самое лучшее, а значит, дорогое. Поэтому они не понимают, как самое полезное может стоить так дешево. Так что ломаем стереотипы, кто еще не понял", - сказал он.

Гречка (фото: pixabay.com)

На втором месте - овсянка. Польза или вред овсянки самым принципиальным образом зависят от того, как она обработана. Поэтому овсянка быстрого приготовления, которую просто залили кипятком - и вот она уже готова, считается чуть ли не самой вредной кашей. А полезнее всего хлопья, которые надо варить.

Овсянка (фото: pixabay.com)

На третьем месте - перловка.

"Каша эта одна из самых полезных: много железа, много белка, а главное - клетчатки", - подчеркнул доктор.

На четвертом месте - пшено, далее следует кукурузная каша, которая пришла к нам из-за океана. На шестом месте - рис. Правда, по словам Комаровского, белый очищенный рис, который мы покупаем в магазинах и готовим его постоянно, никакого отношения к пользе не имеет.

"А вот бурый неочищенный рис - это и микроэлементы, и клетчатка, и большое содержание белка. Поэтому миллионы людей во всем мире рассматривают рис как основу своего повседневного рациона, при этом прекрасно себя чувствуют и размножаются", - добавил он.

Рис (фото: pixabay.com)

Замыкает топ-7 совершенно уникальная крупа: льняное семя, которое практически никто не готовит в виде каши. Однако только в семени льна содержатся омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые обычно бывают только в рыбе.

А вот любимая многими бабушками манка в список полезных круп не входит.

"Это каша для несчастной голодающей страны: она долгое время находится в кишечнике, создает ощущение сытости, но кроме углеводов не содержит практически ничего полезного. Пшеница, из которой делают манку, максимально очищена от всего, перемолота в муку", - резюмировал Комаровский.  

Ранее доктор Комаровский рассказал, можно ли ребенка брать с собой в путешествие.

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Теги: Доктор Комаровский
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