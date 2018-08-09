"Мінімум одягу": фітнес-тренер Аніта Луценко розповіла, як правильно тренуватися в спеку

Луценко рекомендує також переглянути свій "водний раціон"
Синоптики обіцяють, що в найближчі дні в Україні збережеться сонячна і суха погода. Як же слід правильно тренуватися в спеку без шкоди для здоров'я. Про це розповіла відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко.
Так, на своїй instagram-сторінці Аніта перерахувала важливі правила, про які слід пам'ятати, тренуючись в жарку погоду. Приміром, одна з порад говорить — приймати прохолодний душ до і після тренування.
Всього порад 5:
"Якщо ти не тренуєшся, а просто гинеш і мучишся? Піди краще на пляж і купуйся годинку, і пограй у волейбол", — підсумувала Аніта Луценко.
При цьому фітнес-тренера опублікувала фотографію під час тренування.
Тренер Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)
Зазначимо, що під час спеки також хочеться вгамувати спрагу якимось прохолодним напоєм, який при цьому не зашкодить фігурі. STYLER раніше ділився простим рецептом ефективного напою для зниження ваги, а також швидкого вгамування спраги.
Також радимо звернути увагу на цікаві рецепти морозива — мабуть, найпопулярнішого десерту в літній період.
Так, дієтолог Катерина Толстікова нещодавно покроково розповідала, як в домашніх умовах приготувати "правильне" морозиво, яке допоможе не тільки трохи знизити температуру тіла, але і поліпшити мікрофлору кишечника.
А ось сама Аніта Луценко розповідала, як приготувати незвичайне бананове морозиво, для якого потрібно всього чотири інгредієнти і три етапи приготування.
Часу мало, а корисні десерти готові!
Розминка від фітнес-тренерів Аніти Луценко і Юлії Богдан (відео: STYLER)