"Мінімум одягу": фітнес-тренер Аніта Луценко розповіла, як правильно тренуватися в спеку

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Луценко рекомендує також переглянути свій "водний раціон"

Синоптики обіцяють, що в найближчі дні в Україні збережеться сонячна і суха погода. Як же слід правильно тренуватися в спеку без шкоди для здоров'я. Про це розповіла відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко.

Так, на своїй instagram-сторінці Аніта перерахувала важливі правила, про які слід пам'ятати, тренуючись в жарку погоду. Приміром, одна з порад говорить — приймати прохолодний душ до і після тренування.

Всього порад 5:

Тривалість до 60 хв. (бажано до 45). Провітрити квартиру. Мінімум одягу на собі. Чим більше потієш, тим більше пити! Дрібними ковтками! Це може бути навіть +1 літр до норми води за день. Прийми прохолодний душ до і після тренування.

"Якщо ти не тренуєшся, а просто гинеш і мучишся? Піди краще на пляж і купуйся годинку, і пограй у волейбол", — підсумувала Аніта Луценко.

При цьому фітнес-тренера опублікувала фотографію під час тренування.

Тренер Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Зазначимо, що під час спеки також хочеться вгамувати спрагу якимось прохолодним напоєм, який при цьому не зашкодить фігурі. STYLER раніше ділився простим рецептом ефективного напою для зниження ваги, а також швидкого вгамування спраги.

Також радимо звернути увагу на цікаві рецепти морозива — мабуть, найпопулярнішого десерту в літній період.

Так, дієтолог Катерина Толстікова нещодавно покроково розповідала, як в домашніх умовах приготувати "правильне" морозиво, яке допоможе не тільки трохи знизити температуру тіла, але і поліпшити мікрофлору кишечника.

А ось сама Аніта Луценко розповідала, як приготувати незвичайне бананове морозиво, для якого потрібно всього чотири інгредієнти і три етапи приготування.

Часу мало, а корисні десерти готові!

Розминка від фітнес-тренерів Аніти Луценко і Юлії Богдан (відео: STYLER)