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Світом шириться епідемія — Уляна Супрун

STYLERКраса і здоров'я        10.06.2018 - 15:28
Фото: (instagram.com/kiev_today_)
Фото: (instagram.com/kiev_today_)

Уляна Супрун вважає, що недовіра до науки знижує рівень охорони здоров'я

10 червня Уляна Супрун зробила незвичайну заяву в Facebook. Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України вважає, що рівень здоров'я залежить від довіри до науки в тому числі. Якщо люди не навчаться довіряти лікарям більше, ніж інтернет-ресурсам, рівень охорони здоров'я може істотно знизиться.

В. о. міністра охорони здоров'я вважає, що люди здебільшого налякані "страшними і непідтвердженими міфами", які протиставлені фактами і давно доведеним наукою істинам.

"Світом шириться епідемія. Епідемія недовіри науці. Бояться, що вакцини викликають аутизм, хоча це неправда. Люди ладні повернути жахливі хвороби в реальність 21 сторіччя, аніж повірити науці та вакцинуватися. Навіть те, що науці вдалося подолати віспу, а вакцини від поліомієліту рятують життя 400-500 тисячам дітей щороку, не є переконливим для них", – пише вона.

Держслужбовець здивувалася, що люди схильні більше довіряти інтернет-ресурсам, ніж досвідченим фахівцям.

"Довіряють google більше, ніж досвіду лікарів, користуються гомеопатією, відкидаючи медицину. Хоча жодне належне наукове дослідження не змогло довести, що гомеопатичні препарати справді працюють. Або не вірять в небезпеку кліматичних змін, бояться генетично модифікованих продуктів", — додала вона.

"Через маніпуляції, спотворення інформації і недовіру до науково підтверджених фактів є велика небезпека, що ми розучимося розрізняти, що є правдою, а що ні. А це дуже небезпечно для здоров'я і життя всіх нас. Є лише один шлях не допустити цього — критичне мислення", — підсумувала в. о. міністра охорони здоров'я.

Фото: скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До публікації Супрун прикріпила відео зі словами Ніла Деграса Тайсона про науку сьогодні.

Відео: (facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, що в Україні введений в дію закон № 2205-VIII, який передбачає зміни законодавства про надання психіатричної допомоги. Відповідний закон опублікований на сайті Верховної ради України.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: здоров'я, наука, Уляна Супрун
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