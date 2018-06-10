В мире распространяется эпидемия — Уляна Супрун

Уляна Супрун считает, что недоверие к науке снижает уровень здравохранения

10 июня Уляна Супрун сделала необычное заявление в Facebook. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины считает, что уровень здоровья зависит от доверия к науке в том числе. Если люди не научатся доверять врачам больше, чем интернет-ресурсам, уровень здравоохранения может существенно снизится.

И. о. министра здравоохранения считает, что люди по большей части напуганы "страшными и неподтвержденными мифами", которые противопоставлены фактам и давно доказанным наукой истинам.

"Бояться, что вакцины вызывают аутизм, хотя это неправда. Люди готовы вернуть ужасные болезни в реальность 21 века, чем поверить науке и сделать вакцину. Даже то, что науке удалось преодолеть оспу, а вакцины от полиомиелита спасают жизни 400-500 тысячам детей ежегодно, не является убедительным для них", – пишет она.

Госслужащая удивилась, что люди склонны больше доверять интернет-ресурсам, нежели опытным специалистам.

"Доверяют google более, чем опыту врачей, пользуются гомеопатией, откидывая медицину. Хотя никакое должное научное исследование не смогло доказать, что гомеопатические препараты действительно работают. Или не верят в опасность климатических изменений, боятся генетически модифицированных продуктов", — добавила она.

"Через манипуляции, искажение информации и недоверие к научно подтвержденным фактам имеется большая опасность, что мы разучимся различать, что является правдой, а что нет. А это очень опасно для здоровья и жизни всех нас. Есть лишь один путь не допустить этого — критическое мышление", — подытожила и. о. министра здравоохранения.

К публикации Супрун прикрепила видео со словами Нила Деграса Тайсона о науке сегодня.

Видео: (facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, что в Украине введен в действие закон № 2205-VIII, который предусматривает изменения законодательства о предоставлении психиатрической помощи. Соответствующий закон опубликован на сайте Верховной рады Украины.

Видео: video.rbc.ua