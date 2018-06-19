Як полегшити стан вагітної дружини: доктор Комаровський дав пораду майбутнім татусям

Доктор Комаровський розповів, що в першу чергу повинен робити чоловік для своєї вагітної дружини

Відомий український педіатр, лікар вищої категорії, телеведучий Євген Комаровський розповів, чим майбутній тато може допомогти своїй вагітній дружині під час очікування дитини.

"Вихід у світ крім руху в прямому сенсі допомагає вагітній позбутися від всяких нехороших думок. Причому вихід туди, де збираються такі ж. Тому що коли вагітна жінка, особливо з уже добре сформованим животом, підходить до дзеркала і починає на себе дивитися, то у неї виникає багато нехороших думок з приводу живота, боків та іншого. А якщо вона ще й починає порівнювати себе зі своїми невагітними подругами, то приходить до висновку, що стала найстрашнішою на всьому білому світі. І це, природно, тут же відображається на усіх членів родини", - написав Комаровський на своєму сайті.

За словами фахівця, чоловік повинен зробити все, щоб вагітна дружина хоча б два рази в тиждень потрапляла "туди, де збираються такі ж, як вона".

"І тоді, подивившись на людей в такому ж стані, дружина зробить висновок, що вона не сама страшна, що ось тут такі ж, як вона, і навколо них мужики ходять, що життя на цьому не закінчується", - зазначив він.

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

"Чоловік повинен всіляко сприяти тому, щоб у будь-яку погоду вивести дружину, яка очікує дитину, погуляти і хоча б два рази в тиждень відвідати місця, де їй буде комфортно і корисно знаходитися. Зараз існує багато для цього можливостей: і курси для майбутніх батьків, і йога для вагітних, і водні процедури спеціальні, і фітнес для вагітних... Ось заробити на всі ці активності і відволокти туди дружину - це прямий обов'язок і завдання "вагітного татуся", - резюмував Комаровський.

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