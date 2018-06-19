Как облегчить состояние беременной жены: доктор Комаровский дал совет будущим папам

Доктор Комаровский рассказал, что в первую очередь должен делать муж для своей беременной жены

Известный украинский педиатр, врач высшей категории, телеведущий Евгений Комаровский рассказал, чем может будущий папа помочь своей беременной жене во время ожидания ребенка.

"Выход в свет помимо движения в прямом смысле помогает беременной избавиться от всяких нехороших мыслей. Причем выход туда, где собираются такие же. Потому что когда беременная женщина, особенно с уже хорошо сформировавшимся животом, подходит к зеркалу и начинает на себя смотреть, то у нее возникает много нехороших мыслей по поводу живота, боков, повысившейся конопатости и прочего. А если она еще и начинает себя сравнивать со своими небеременными подругами, то приходит к выводу, что стала самой страшной на всем белом свете. И это, естественно, тут же отражается на всех членах семьи", - написал Комаровский на своем сайте.

По словам специалиста, муж должен сделать все, чтобы беременная жена хотя бы два раза в неделю попадала "туда, где собираются такие же, как она".

"И тогда, посмотрев на людей в таком же состоянии, супруга сделает вывод, что она не самая страшная, что вот здесь такие же, как она, и вокруг них мужики ходят, что жизнь на этом не заканчивается", - отметил он.

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

"Мужчина должен всячески способствовать тому, чтобы в любую погоду вывести жену, ожидающую ребенка, погулять и хотя бы два раза в неделю посетить места, где ей будет комфортно и полезно находиться. Сейчас много существует для этого возможностей: и курсы для будущих родителей, и йога для беременных, и водные процедуры специальные, и фитнес для беременных… Вот заработать на все эти активности и отволочь туда жену - это прямая обязанность и задача "беременного папы", - резюмировал Комаровский.

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