"Дуже важливий симптом": 5 простих порад, як поліпшити сон

Лікарі розповіли, чим загрожує недосипання

16 березня весь світ відзначає День сну. Цього дня проводять заходи і піднімають теми, присвячені його впливу на здоров'я людини. На сон іде приблизно третина нашого життя. Що ж необхідно знати кожному про цю природну потребу організму?

Коли ми спимо, в нашому організмі виділяється цілий ряд різних гормонів. Останні допомагають регулювати апетит, травлення, метаболізм глюкози, процеси відновлення і розвитку м'язів.

Що відбувається в організмі при недосипанні?

Млявість, дратівливість, неуважність, нездатність мислити ясно, труднощі зі сприйняттям і запам'ятовуванням інформації, низька працездатність – перші ознаки того, що ми спимо недостатньо. Це дуже важливі "сиптоми", які засталяют в черговий раз зрозуміти: ми часто спимо неправильно і, головне, недостатньо.

При систематичному недосипанні порушується обмін речовин і гальмується секреція гормону росту. Він виробляється тільки вночі і впливає на процеси розщеплення жирів. Недосипання призводить до збільшення кількості "збудника апетиту" – гормону греліну. В результаті люди, які мало сплять, відчувають посилене відчуття голоду.

Фото: Інфографіка (прес-служба проекту Doitnow)

Більш того, безсонні ночі є стресом для організму. Наслідки – викид великої кількості кортизолу в кров. Цей гормон стресу" негативно впливає на контроль рівня глюкози в крові.

Також може бути уповільнення обміну речовин, висока ймовірність переїдання, порушення метаболізму глюкози. В результаті, людина ризикує не тільки набрати зайві кілограми, але і заробити цукровий діабет ІІ типу.

Звичайно, недосипання – лише один з факторів ризику, на які можна навіть не звертати увагу. Якщо Ви раніше не надавали такій "дрібниці" як сон серйозного значення, саме час виправити це вже сьогодні.

Як поліпшити свій сон?

Виробіть звичку лягати спати щодня в один і той же час. Уникайте прийомів великої кількості їжі перед сном. Намагайтеся не вживати напої, що містять кофеїн, протягом 4-6 годин перед сном. Переконайтеся, що у спальні достатньо свіжого прохолодного повітря. Повісьте на вікна щільні штори, щоб спати в повній темряві.

Ці прості 5 кроків значно поліпшать якість вашого сну.

Щоб допомогти визначити ймовірність розвитку хвороби, був створений спеціальний інтерактивний видеотест на сайті doitnow.com.ua. З його допомогою можна визначити стан здоров'я, щоб вчасно запобігти проблемі, якщо ризик існує.

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