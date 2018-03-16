"Дуже важливий симптом": 5 простих порад, як поліпшити сон

Лікарі розповіли, чим загрожує недосипання
16 березня весь світ відзначає День сну. Цього дня проводять заходи і піднімають теми, присвячені його впливу на здоров'я людини. На сон іде приблизно третина нашого життя. Що ж необхідно знати кожному про цю природну потребу організму?
Коли ми спимо, в нашому організмі виділяється цілий ряд різних гормонів. Останні допомагають регулювати апетит, травлення, метаболізм глюкози, процеси відновлення і розвитку м'язів.
Млявість, дратівливість, неуважність, нездатність мислити ясно, труднощі зі сприйняттям і запам'ятовуванням інформації, низька працездатність – перші ознаки того, що ми спимо недостатньо. Це дуже важливі "сиптоми", які засталяют в черговий раз зрозуміти: ми часто спимо неправильно і, головне, недостатньо.
При систематичному недосипанні порушується обмін речовин і гальмується секреція гормону росту. Він виробляється тільки вночі і впливає на процеси розщеплення жирів. Недосипання призводить до збільшення кількості "збудника апетиту" – гормону греліну. В результаті люди, які мало сплять, відчувають посилене відчуття голоду.
Фото: Інфографіка (прес-служба проекту Doitnow)
Більш того, безсонні ночі є стресом для організму. Наслідки – викид великої кількості кортизолу в кров. Цей гормон стресу" негативно впливає на контроль рівня глюкози в крові.
Також може бути уповільнення обміну речовин, висока ймовірність переїдання, порушення метаболізму глюкози. В результаті, людина ризикує не тільки набрати зайві кілограми, але і заробити цукровий діабет ІІ типу.
Звичайно, недосипання – лише один з факторів ризику, на які можна навіть не звертати увагу. Якщо Ви раніше не надавали такій "дрібниці" як сон серйозного значення, саме час виправити це вже сьогодні.
Ці прості 5 кроків значно поліпшать якість вашого сну.
Щоб допомогти визначити ймовірність розвитку хвороби, був створений спеціальний інтерактивний видеотест на сайті doitnow.com.ua. З його допомогою можна визначити стан здоров'я, щоб вчасно запобігти проблемі, якщо ризик існує.
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