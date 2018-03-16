"Очень важный симптом": 5 простых советов, как улучшить сон

Врачи рассказали, как чем грозит недосыпание

16 марта весь мир отмечает День сна. В этот день проводят мероприятия и поднимают темы, посвященные его влиянию на здоровье человека. На сон уходит примерно треть нашей жизни. Что же необходимо знать каждому об этой естественной потребности организма?

Когда мы спим, в нашем организме выделяется целый ряд разных гормонов. Последние помогают регулировать аппетит, пищеварение, метаболизм глюкозы, процессы восстановления и развития мышц.

Что происходит в организме при недосыпании?

Вялость, раздражительность, рассеянность, неспособность мыслить ясно, сложности с восприятием и запоминанием информации, низкая трудоспособность – первые признаки того, что мы спим недостаточно. Это очень важные "сиптомы", которые заставляют в очередной раз понять: мы часто спим неправильно и, главное, недостаточно.

При систематическом недосыпании нарушается обмен веществ и тормозится секреция гормона роста. Он вырабатывается только ночью и влияет на процессы расщепления жиров. Недосыпание также приводит к увеличению количества "возбудителя аппетита" – гормона грелина. В результате люди, которые мало спят, испытывают усиленное чувство голода.

Фото: Инфографика (пресс-служба проекта Doitnow)

Более того, бессонные ночи являются стрессом для организма. Последствия – выброс большого количества кортизола в кровь. Этот гормон "стресса" отрицательно влияет на контроль уровня глюкозы в крови.

Такое может быть замедление обмена веществ, высокая вероятность переедания, нарушение метаболизма глюкозы. В результате, человек рискует не только набрать лишние килограммы, но и заработать сахарный диабет ІІ типа.

Конечно, недосыпание – только один из факторов риска, на которые можно даже не обращать внимания. Если Вы раньше не придавали такой "мелочи" как сон серьезного значения, самое время исправить это уже сегодня.

Как улучшить свой сон?

Выработайте привычку ложиться спать каждый день в одно и то же время. Избегайте приемов большого количества пищи перед сном. Старайтесь не употреблять напитки, содержащие кофеин, в течении 4-6 часов перед сном. Убедитесь, что в спальне достаточно свежего прохладного воздуха. Повесьте на окна плотные шторы, чтобы спать в полной темноте.

Эти простые 5 шагов значительно улучшат качество вашего сна.

Чтобы помочь определить вероятность развития болезни, был создан специальный интерактивный видеотест на сайте doitnow.com.ua. С его помощью можно определить состояние здоровья, чтобы вовремя предотвратить проблему, если риск существует.

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