"Опція для послаблення болю": Супрун пояснила, чому можна їсти морозиво при болях в горлі

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Уляна Супрун зруйнувала черговий стереотип

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла на своїй сторінці в Facebook, чому потрібно їсти морозиво, коли болить горло.

"Якщо болить горло, лікарі зазвичай рекомендують пити багато теплої рідини, полоскати соляним розчином та уникати гострої та кислої їжі. Неочікувано, але ви можете додати ще одну опцію для послаблення болю - їсти холодну їжу", - написала Супрун в публікації.

Вона пояснила, що холодне морозиво і заморожені фруктові соки працюють як анестетик, що допомагає заспокоїти запалення і дати тимчасове полегшення болю.

"Холодне стимулює зменшення набряку, тому консервує запальні процеси в горлі. Окрім того, коли є набряк в горлі, дуже важко їсти звичайні продукти. Невелика порція морозива допомагає зменшити біль та полегшує процес ковтання їжі", - розповіла в. о. міністра охорони здоров'я.

Уляна Супрун наголосила й на тому, що слід вибирати тільки натуральне морозиво з мінімальною кількістю добавок, оскільки шматочки шоколаду, горішків, родзинок або інших цукрових інгредієнтів можуть викликати роздратування. Можна також вибирати звичайний фруктовий сік без будь-яких добавок.

"Обов‘язково пам’ятайте, що варто їсти невелику порцію та дуже повільно, не ковтаючи великі шматки. Опісля прополощіть горло звичайною водою. Уникати ж варто продуктів, які можуть подразнювати слизову оболонку, а саме сухі продукти, як чипси, сухарики, будь-які приправи, копчені продукти, кава, сирі овочі, звісно ж варто відмовитись від алкоголю та куріння", - сказала Супрун.

Вона зазначила, що вживання холодної їжі має сенс тільки для короткочасного полегшення в горлі і це не основний метод лікування.

"Будьте обережні та завжди консультуйтесь з вашим лікарем", - додала Супрун.

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