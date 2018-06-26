"Самообман": знаменитий пластичний хірург розвінчав популярних міф про зморшки

Лікар розповів про популярні помилки, які роблять люди

Відомий пластичний хірург і чоловік солістки дуету "НеАнгели" Слави Едгар Камінський розвінчав популярний міф про боротьбу зі зморшками. Детально про це він написав на своїй сторінці в Instagram

"Про косметолог-інопланетян і головну причину зморшок на обличчі - самообман. Читайте про вашому шляху до незадоволеності. Вчора жінка старше 50-ти, вказуючи пальцем на зморшки на лобі, запитує мене, як їх можна прибрати. На останніх поверхах встигаю пояснити, що вже ніяк..."- написав він.

Лікар зазначив, що в реальному житті домогтися того, що показують в рекламі, - неможливо. Він вважає, що в найближчі років 10 точно не винайдуть ін'єкції, які прибирають зморшки в зрілому віці.

"Я думаю, це взагалі ніколи не трапиться, адже фінансово вигідніше продавати мільйонними тиражами креми, сироватки, скраби і патчі", - висловився пластичний хірург.

Скріншот поста (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Камінський наголосив, що для збереження молодості, потрібно думати вперед на 5-10 років. За його словами, люди починають помічати зміни в зовнішності ближче до 35 років і відразу йдуть до косметологів, хоча до цього роками їли шкідливу їжу, курили і вживали алкоголь.

Косметологи, в свою чергу, часто заробляють на таких клієнтів, а не надають допомогу.

Лікар додав, що піклуватися про зовнішність варто починати з 20-25 років, незалежно від генетики або способу життя. Саме тоді необхідно вдатися до уколів ботулоксіна і гіалуронової кислоти.

До речі, вчені назвали овоч, який бореться зі зморшками.

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