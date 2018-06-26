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"Самообман": знаменитый пластический хирург развенчал популярных миф о морщинах

STYLERКрасота и Здоровье        26.06.2018 - 19:58
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Врач рассказал о популярных заблуждениях, которым верят люди

Известный пластический хирург и муж солистки дуэта "НеАнгелы" Славы Эдгар Каминский развенчал популярный миф о борьбе с морщинами. Детально об этом он написал на своей странице в Instagram

"О косметологах-инопланетянах и главной причине морщин на лице - самообмане. Читайте о вашем пути к неудовлетворенности. Вчера женщина старше 50-ти, указывая пальцем на морщины на лбу, спрашивает меня, как их можно убрать. На последних этажах успеваю объяснить, что уже никак..." - написал он.

Врач отметил, что в реальной жизни добиться того, что показывают в рекламе, - невозможно. Он считает, что в ближайшие лет 10 точно не изобретут инъекции, убирающие морщины в зрелом возрасте.

"Я думаю, это вообще никогда не случится, ведь финансово выгодней продавать миллионными тиражами кремы, сыворотки, скрабы и патчи", - высказался пластический хирург.

Скриншот поста (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Каминский подчеркнул, что для сохранения молодости, нужно думать вперед на 5-10 лет. По его словам, люди начинают замечать изменения во внешности ближе к 35 годам и сразу идут к косметологам, хотя до этого годами ели вредную пищу, курили и употребляли алкоголь.

Косметологи, в свою очередь, часто зарабатывают на таких клиентах, а не оказывают помощь.

Врач добавил, что заботиться о внешности стоит начинать с 20-25 лет, независимо от генетики или образа жизни. Именно тогда необходимо прибегнуть к уколам ботулоксина и гиалуроновой кислоты.

Кстати, ученые назвали овощ, который борется с морщинами.

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Теги: пластическая хирургия, морщины, уход за кожей
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