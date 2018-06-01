"В нас найгірша ситуація": Супрун розповіла, як вберегтися від ботулізму

Названі потенційно небезпечні продукти

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як вберегтися від ботулізму та які продукти можуть стати причиною інфікування. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Ботулізм - це отруєння ботулінічним токсином, який накопичується в зіпсованих продуктах. Цього року на центральному рівні Україна закуповуватиме сироватки від ботулізму. Водночас найкращий спосіб захиститися - профілактика. Запам'ятайте ці прості правила безпеки!" – розповіла Супрун.



"В Україні на рік в середньому 158-172 випадки ботулізму. Якщо порівнювати з країнами Європейського Союзу - в нас найгірша ситуація. Адже серед усіх країн ЄС на рік відбувається близько 200 випадків, найбільше у Литві та Польщі. Будьте обізнаними щодо потенційно небезпечних продуктів, готуйте та зберігайте їх правильно!" – попередила в. о. міністра.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування – м'яса, риби, грибів, рідше - овочів. Також заражаються люди, які вживають в’ялену або копчену рибу та будь-які вироби з м’яса (ковбасу, шинку тощо)", - відзначила вона.



"Це трапляється у випадку недотримання відповідних вимог під час заготівлі, перероблення чи зберігання продукту. Якщо консервовані продукти були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином - вони можуть стати причиною інфікування", - попередила Супрун.

"Навіть консерви, у яких все гаразд з терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими: ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти", - підкреслила в. о. міністра.



"Щоби вберегтися від ботулізму уникайте споживання продуктів, в якості яких сумніваєтеся і якщо ви не впевнені, що ці продукти зберігалися та/або транспортувалися належним чином. Не купуйте продукти на стихійних ринках", – відзначила Супрун.

"Жоден смаколик чи страва не вартують вашого здоров’я!" – додала вона.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, Супрун розповіла, що допоможе людям з психічними розладами.

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