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"В нас найгірша ситуація": Супрун розповіла, як вберегтися від ботулізму

STYLERКраса і здоров'я        01.06.2018 - 18:32
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Названі потенційно небезпечні продукти

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як вберегтися від ботулізму та які продукти можуть стати причиною інфікування. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Ботулізм - це отруєння ботулінічним токсином, який накопичується в зіпсованих продуктах. Цього року на центральному рівні Україна закуповуватиме сироватки від ботулізму. Водночас найкращий спосіб захиститися - профілактика. Запам'ятайте ці прості правила безпеки!" – розповіла Супрун.

"В Україні на рік в середньому 158-172 випадки ботулізму. Якщо порівнювати з країнами Європейського Союзу - в нас найгірша ситуація. Адже серед усіх країн ЄС на рік відбувається близько 200 випадків, найбільше у Литві та Польщі. Будьте обізнаними щодо потенційно небезпечних продуктів, готуйте та зберігайте їх правильно!" – попередила в. о. міністра.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування – м'яса, риби, грибів, рідше - овочів. Також заражаються люди, які вживають в’ялену або копчену рибу та будь-які вироби з м’яса (ковбасу, шинку тощо)", - відзначила вона.

"Це трапляється у випадку недотримання відповідних вимог під час заготівлі, перероблення чи зберігання продукту. Якщо консервовані продукти були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином - вони можуть стати причиною інфікування", - попередила Супрун.

"Навіть консерви, у яких все гаразд з терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими: ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти", - підкреслила в. о. міністра.

"Щоби вберегтися від ботулізму уникайте споживання продуктів, в якості яких сумніваєтеся і якщо ви не впевнені, що ці продукти зберігалися та/або транспортувалися належним чином. Не купуйте продукти на стихійних ринках", – відзначила Супрун.

"Жоден смаколик чи страва не вартують вашого здоров’я!" – додала вона.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, Супрун розповіла, що допоможе людям з психічними розладами.

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Теги: инфекция, Уляна Супрун
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